Pierre Assouline (Goncourt) se réjouit du Nobel à Peter Handke malgré l'affaire Milosevic

L'écrivain Pierre Assouline, un des dix jurés de l'académie Goncourt, a exprimé jeudi sa satisfaction après l'attribution du Nobel de littérature à la Polonaise Olga Tokarczuk et surtout au dramaturge autrichien Peter Handke malgré son soutien à Slobodan Milosevic.

"Je suis très content pour Peter Handke. Bien sûr, il y a eu un scandale sur l'affaire Milosevic qui n'est pas passé inaperçu. Mais le fait que justement les Nobel passent outre ses positions politiques je trouve ça très bien", a dit l'écrivain contacté par l'AFP.

En 2016, Pierre Assouline n'avait pas eu de mots assez durs pour critiquer le choix des Nobel d'attribuer leur récompense au chanteur américain Bob Dylan.

"Incontestablement, Peter Handke est un grand écrivain, incontestablement il y a une oeuvre qui est riche, complète et très diverse. Il y a des romans, des pièces de théâtre, de la poésie... Il y a de tout", a énuméré le romancier.

L'écrivain et dramaturge autrichien "est quelqu'un qui est en dehors du monde", a ajouté Pierre Assouline.

Récompensé par le prix Nobel de littérature, Peter Handke n'a jamais caché ses positions pro-serbes.

En avril 2006, une de ses pièces avait été déprogrammée à la Comédie-Française en raison de sa présence, quelques jours auparavant, aux obsèques du dirigeant serbe Slobodan Milosevic.

Ancien président de la Serbie, Milosevic est mort en mars 2006 au cours de son procès pour génocide et crimes de guerre devant le Tribunal pénal international de La Haye.

"On peut discuter autant qu'on veut mais Milosevic dans la vie de Handke ce n'est même pas une parenthèse", a estimé Pierre Assouline.

"Si les Nobel avaient dit: +on a pensé à Handke mais on ne lui a pas donné à cause de Milosevic+, on aurait été en plein dans le politiquement correct et la bien-pensance. Là, c'est une façon de dire, on s'en fout, ce n'est pas le sujet. Le sujet c'est l'oeuvre et ça c'est bien", a insisté le romancier.

Pour Pierre Assouline, les Nobel ont fait "le choix le plus prudent et consensuel" possible "après les différents scandales et controverses qu'ils ont eu, scandale sexuel et scandale autour de Bob Dylan".

"Le fait qu'il y ait eu deux lauréats pour les raisons qu'on sait ça a permis de mettre un homme et une femme. Cela aurait été un nouveau scandale s'il n'y avait pas eu de femme", a-t-il fait remarquer.