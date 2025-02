Pierre Garnier, révélation masculine aux 40e Victoires de la Musique

Vainqueur de la "Star Ac" il y a tout juste un an, Pierre Garnier, 22 ans, a été récompensé vendredi de deux trophées, comme révélation masculine et pour sa chanson "Ceux qu'on était", aux 40e Victoires de la musique.

"Pour moi, c'est une première année dans la musique, c'est une année de fou", a-t-il déclaré, lors de la cérémonie se déroulant à la Seine Musicale et retransmise sur France 2 et France Inter. Il était face à Aliocha Schneider et Lucky Love, dans la catégorie "révélation masculine".

Un peu plus tard dans la soirée, l'artiste est de nouveau monté sur scène pour recevoir la Victoire de la chanson originale de l'année pour "Ceux qu'on était". C'est d'ailleurs la seule catégorie soumise au vote du public.

"Cette chanson, vous vous l'êtes appropriée depuis un an, ça m'a dépassé, maintenant cette chanson c'est la vôtre. C'est juste fou et j'ai trop hâte de la chanter encore avec vous", a-t-il lancé, ému.

Pierre Garnier a connu une ascension météorique en un an et se produit désormais à guichets fermés. Il est attendu en décembre à l'Accor Arena, à Paris, et a aussi été choisi pour relayer la flamme olympique pendant les JO de Paris.

Le Normand, reconnaissable à son catogan et sa voix rauque, avait séduit le public du télé-crochet, la Star Academy, en interprétant "Ceux qu'on était", qui est devenu son premier single, rapidement en tête des classements des plateformes de streaming.

Eté 2024: son premier album "Chaque seconde" sort et s'écoule à plus de 100.000 exemplaires en quatre mois.

Autodidacte, Pierre Garnier a commencé à chanter à 15 ans. Il s'inspire de stars de la pop anglophone comme Ed Sheeran, avec qui il rêve de collaborer, pour trouver sa patte. Une pop sensible qui met en musique ses chagrins d'amour et ses amitiés.