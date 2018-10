"Playmobil, le film" au cinéma l'été prochain

Après les Lego, les Playmobil arrivent sur les écrans: "Playmobil, le film", premier long métrage inspiré de l'univers des célèbres figurines, sortira en salles en France le 7 août 2019, ont annoncé lundi ON Animation Studios et Pathé, producteur et distributeur du film, dans un communiqué.

Réalisé par Lino DiSalvo, qui a longtemps travaillé chez Disney - où il a notamment supervisé l'animation de "La Reine des neiges" -, ce film d'animation raconte l'histoire de Marla, qui se lance à la recherche de son petit frère Charlie lorsque celui-ci disparaît dans l'univers des Playmobil.

Marla va alors connaître une série d'aventures, rencontrant une galerie de personnages qui vont l'aider à échapper aux dangers.

Fabriqué à Montréal, ce film à gros budget (75 millions de dollars) est produit par le studio français ON Animation, filiale de ON Kids & Family - basé à Paris et dirigé par Aton Soumache -, qui a produit notamment le long métrage à succès "Le Petit prince".

C'est le premier film à faire vivre sur grand écran les personnages en plastique articulés à la coupe de cheveux si caractéristique, créés il y a près de 45 ans.

Autres jouets emblématiques, les célèbres briques multicolores Lego se sont lancées il y a quatre ans dans le cinéma, avec le film à succès "La Grande aventure Lego" en 2014, avant "Lego Batman, le film" et "Lego Ninjago, le film", tous deux sortis en 2017. "La Grande aventure Lego 2" est attendu en France le 20 février 2019.