Plus d'un mois après sa sortie, "Avatar" écrase le box-office français

"Avatar: la voie de l'eau" continue de dominer le classement du box-office français, s'approchant du score du premier opus qui avait fait plus de 14 millions d'entrées, selon les chiffres de CBO-Box Office publiés mercredi.

La suite très attendue du blockbuster de science-fiction de 2009, qui se déroule plus d'une décennie après les événements du premier film et dans un espace aquatique, a réuni pour sa cinquième semaine en salles plus d'un million de spectateurs.

Au total, le film de James Cameron a engrangé 11.452.916 entrées en France, dépassant ainsi la nouvelle version du "Roi Lion", le dernier blockbuster à avoir vendu plus de dix millions de tickets dans le pays.

Même si ces performances sont inédites depuis le début de la pandémie de Covid-19, "Avatar 2" reste à ce stade encore loin du record des 21 millions d'entrées en France, toujours détenu par "Titanic", du même James Cameron.

A la 2e place du classement, un film français: "Tirailleurs", réalisé par Mathieu Vadepied avec Omar Sy. Le film a attiré 281.155 personnes et pourrait dépasser le million de spectateurs d'ici quelques semaines.

Vient ensuite la comédie "Les Cyclades" portée par le trio Laure Calamy, Kristin Scott Thomas et Olivia Côte, avec 170.382 entrées.

Sans surprise, "Le Chat Potté" conserve une place dans le Top 5 hebdomadaire avec plus de 150.000 entrées. A noter l'entrée en cinquième position du film italien "L'immensita" avec l'actrice espagnole Penelope Cruz qui réalise plus de 90.000 tickets vendus.

Classement du box-office

1. "Avatar: la voie de l'eau": 1.126.548 entrées (11.452.916 entrées en cinq semaines) - 998 copies

2. "Tirailleurs": 281.155 entrées (737.906 entrées en deux semaines) - 596 copies

3. "Les Cyclades" : 170.382 entrées (nouveauté) - 443 copies

4. "Le Chat Potté 2: la dernière quête": 157.687 entrées (2.317.359 entrées en six semaines) - 728 copies

5. "L'Immensita": 91.906 entrées (nouveauté) - 207 copies