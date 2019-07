Plus de 8 millions d'euros pour la bibliothèque de Paul Destribats

La vente aux enchères d'une première partie de la bibliothèque du collectionneur Paul Destribats (1926-2017), passionné par le surréalisme, s'est conclue vendredi sur un montant total de plus de 8 millions d'euros, a-t-on appris auprès de la maison Christie's.

Les acheteurs ont déboursé pour ces livres rares "un total de 8.116.813 d'euros largement au-dessus de l'estimation globale de 5 à 7 millions" communiquée avant la vente, a souligné la société d'enchères.

Plusieurs lots ont nettement dépassé leur estimation comme "La barre d'appui" (1936) livre de Paul Eluard illustré par Picasso avec notamment l'empreinte de sa main. Ce volume estimé entre 100.000 et 150.000 euros a été adjugé à 532.000 euros, le montant le plus élevé de la vente.

Un des exemplaires originaux du "Second manifeste du surréalisme" (1930) d'André Breton avec frontispice de Salvador Dali a atteint 442.000 euros alors qu'il avait été estimé entre 80.000 et 120.000 euros.

Au cours des trois jours de vente, de mercredi à vendredi, 546 lots ont trouvé preneur sur 605 au total, a précisé Christie's.

14 lots ont été préemptés par le Centre Georges Pompidou, la Bibliothèque nationale de France et la Bibliothèque nationale de Nantes.

Paul Destribats "figure familière et attachante du marché du livre rare et du marché de l'art français et international" avait pour ambition de rassembler une "Bibliothèque des avant-gardes" de 1909 aux années 1980, rappelle la maison Christie's dans le catalogue édité à l'occasion de cette vente.

Sa bibliothèque était composée de 6.000 livres, tracts et manifestes. Deux autres sessions de ventes poursuivront sa dispersion d'ici juillet 2020.