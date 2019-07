Plus de 8 millions d'euros pour la bibliothèque de Paul Destribats

Joli succès pour Paul Destribats: la bibliothèque de ce passionné du surréalisme, disparu en 2017, a fait monter les enchères avec plus de 8 millions d'euros obtenus pour quelque 600 ouvrages rares proposés, une partie seulement de sa riche collection.

Les acheteurs ont déboursé "un total de 8.116.813 d'euros largement au-dessus de l'estimation globale de 5 à 7 millions", a-t-on appris vendredi auprès de la maison Christie's, au terme des trois jours de vente à Paris.

"Ce succès a mis en lumière la sûreté des choix de Paul Destribats", qui fut un des plus grands collectionneurs de revues, livres et manuscrits avant-gardistes, a commenté Jean-Baptiste de Proyart, expert de cette vente, dans un communiqué.

Plusieurs lots ont nettement dépassé leur estimation comme "La barre d'appui" (1936) livre de Paul Eluard illustré par Picasso avec notamment l'empreinte de sa main. Ce volume estimé entre 100.000 et 150.000 euros a été adjugé à 532.000 euros (prix avec les frais), le montant le plus élevé de la vente.

Un des exemplaires originaux du "Second manifeste du surréalisme" (1930) d'André Breton avec frontispice de Salvador Dali a atteint 442.000 euros alors qu'il avait été estimé entre 80.000 et 120.000 euros.

Une très rare édition originale de "rayogrammes" (procédé photographique mis au point par Man Ray, ndlr), "Champs délicieux" (1922), estimée entre 200.000 et 300.000 euros, est partie pour 346.000 euros.

Parmi les lots ayant atteint les montants les plus élevés, on retrouve aussi "La prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de France" de Blaise Cendrars, peint au pochoir par Sonia Delaunay. Ce volume aux aplats colorés a été vendu 334.000 euros, un peu au-delà de son estimation (entre 200.000 et 300.000 euros).

- Militant, bourlingueur, collectionneur -

Au cours des trois jours de vente, de mercredi à vendredi, 546 lots ont trouvé preneur sur 605 au total, a précisé Christie's.

14 lots ont été préemptés par le Centre Georges Pompidou, la Bibliothèque nationale de France et la Bibliothèque nationale de Nantes.

La BnF accueille notamment dans ses collections la reliure photographique de Paul Bonet sur le "Second manifeste du surréalisme". "Cette reliure iconique des innovations de l'avant-garde appartient au corpus des huit reliures photographiques de Paul Bonet exposées au Salon d'automne de 1934. Jusqu'à hier, la BnF ne possédait aucune d'entre elles. C'est une joie pour le monde des livres (...) de voir cette lacune désormais comblée", a salué Jean-Baptiste de Proyart.

Disparu en 2017, Paul Destribats avait constitué durant une soixantaine d'années, un des plus grands ensembles de documents consacrés aux grands courants artistiques du XXe siècle connu sous le nom de "Bibliothèque des avant-gardes".

Ancien militant trotskyste, bourlingueur (il avait notamment fondé après-guerre le "Club 36", boîte de nuit de Copacabana qui deviendra une référence pour la bossa nova), Paul Destribats revient à Paris au début des années 60 et commence à s'intéresser de près à la peinture d'avant-garde qui se développe autour de lui.

Il découvre les revues et éditions originales du surréalisme et commence aussitôt à les collectionner.

"Paul Destribats fut ainsi, pendant près de soixante ans, une figure familière et attachante du marché du livre rare et du marché de l'art français et international", rappelle la maison Christie's dans son catalogue en trois volumes édité à l'occasion de cette vente.

Sa bibliothèque était composée de 6.000 livres, tracts et manifestes. Deux autres sessions de ventes poursuivront sa dispersion d'ici juillet 2020.