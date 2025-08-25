Plus d'un million de visiteurs pour l'exposition "Louvre Couture"

Plus d'un million de personnes ont visité la première exposition du Louvre dédiée à la mode, "Louvre Couture", soit la deuxième meilleure fréquentation de l'histoire du musée après celle de l'exposition consacrée à Léonard de Vinci en 2019/2020, a-t-il annoncé lundi.

Cette exposition inédite, inaugurée le 24 janvier et qui s'est refermée dimanche, a fait dialoguer des chefs-d'oeuvre du département d'objets d'art du Louvre et des pièces marquantes de l'histoire de la mode contemporaine entre les années 1960 et 2025. Elle a attiré 1,059 million de visiteurs, contre 1,072 million pour l'exposition consacrée à Léonoard de Vinci qui avait duré quatre mois.

Sur près de 9.000 mètres carrés, une centaine de pièces et d'accessoires de mode prêtés par 45 maisons et créateurs, parmi lesquels Hubert de Givenchy, Marine Serre, Thom Browne, Alexander McQueen, Karl Lagerfeld ou John Galliano, ont fait écho à l'histoire des arts décoratifs, des styles, des métiers d'art et de l'ornement.

Elle s'inscrit dans l'ambition générale du musée le plus visité au monde d'attirer "de nouvelles générations de visiteurs qui ont d'autres références culturelles", selon Laurence Des Cars, sa présidente-directrice.

