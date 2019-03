Plusieurs illustrations des aventures de Martine mises aux enchères

Martine à la mer, Martine en avion, au cirque... 27 illustrations originales des aventures de Martine, héroïne éponyme de la série de livres illustrés, seront mises aux enchères le 27 avril prochain à Paris.

Outre des dessins originaux à la gouache, des dessins ayant été réalisés pour illustrer des couvertures d'albums seront également mis aux enchères, pour un prix estimé entre 4.000 et 7.000 euros chacune.

Née en 1954 de l'imagination de l'auteur belge Gilbert Delahaye et illustrée par Marcel Marlier, la célèbre petite fille d'une dizaine d'années aura fait l'objet de soixante albums, vendus à plus de 100 millions d'exemplaires en 35 langues.

La première aventure, "Martine à la ferme" (sans son chien Patapouf, un teckel à poils longs qui la rejoindra plus tard) interprétait les joies de la vie rurale pour la génération d'après-guerre, tandis que le soixantième et dernier album, publié en 2010, "Martine et le prince mystérieux", la faisait évoluer à Venise lors du carnaval.

Martine, un nom courant dans les années 1950 en France, change d'identité en fonction des pays. Elle s'est notamment appelée Debbie aux Etats-Unis, et Martina, en Italie, pays où elle était redevenue populaire ces dernières années après une éclipse.

Celle que Marlier décrivait comme une gamine "qui n'est pas sage, mais essaie de bien faire" a encore de beaux jours devant elle: les aventures de l'irrésistible fillette paraissent aujourd'hui encore dans une quinzaine de langues.

Les oeuvres proposées à la vente seront à découvrir en avant-première dans les locaux de la galerie Artcurial du 27 au 30 mars à Bruxelles et du 24 au 26 avril à Paris.