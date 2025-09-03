Polémique sur la liberté d'expression au Royaume-Uni après l'arrestation d'un créateur de séries

Le
03 Sep. 2025 à 11h36 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le scénariste et réalisateur Graham Linehan prend la pose après avoir reçu un prix, le 24 novembre 2008 à New York (Etats-Unis)

AFP/Archives
STAN HONDA
L'arrestation au Royaume-Uni d'un créateur de séries ayant diffusé des messages contre les personnes transgenres a ravivé la polémique sur la liberté d'expression dans ce pays, le Premier ministre appelant mercredi la police à se concentrer sur "les sujets les plus graves".

L'Irlandais Graham Linehan, co-auteur de la série comique Father Ted qui a connu un grand succès dans les années 1990, a annoncé avoir été arrêté lundi à l'aéroport londonien d'Heathrow, à son arrivée des États-Unis, pour des messages sur X.

La police dit l'avoir interpellé pour "incitation à la violence".

Dans un message en avril, Graham Linehan accusait les femmes trans utilisant des espaces réservés aux femmes de commettre "un acte violent". Il avait aussi appelé à les frapper dans l'entrejambe.

Appel à "clarifier" la loi

Au moment de son arrestation à Heathrow "par cinq policiers armés", Graham Linehan assure avoir été traité comme un "terroriste".

"Nous devons veiller à ce que la police se concentre sur les problèmes les plus graves", a dit au Parlement le Premier ministre travailliste Keir Starmer, citant notamment les agressions à l'arme blanche et les violences.

"Notre pays a une longue tradition de liberté d'expression. J'en suis très fier et je la défendrai toujours", a-t-il également insisté.

Le chef de la police de Londres, Mark Rowley, a réagi en affirmant que ses agents étaient dans une "position impossible" et qu'ils ne devraient pas être chargés de "contrôler les débats toxiques sur les guerres culturelles".

La loi devrait, selon lui, être "clarifiée".

Soutien de JK Rowling

Plus tôt mercredi, le ministre de la Santé Wes Streeting avait fait part de son "inquiétude" en lien avec les poursuites ayant lieu après des "propos tenus en ligne".

Nigel Farage, à la tête du parti Reform UK (extrême droite), s'est indigné de cette affaire en prenant la parole du Capitole américain à Washington, comparant le Royaume-Uni à la Corée du Nord.

"Ne permettez pas que, petit à petit, cela puisse arriver en Amérique", a-t-il dit à l'attention des parlementaires américains, à l'occasion d'une audition sur la régulation des plateformes numériques, bien plus stricte en Europe qu'aux Etats-Unis.

Graham Linehan a reçu le soutien de l'autrice d'Harry Potter, JK Rowling, elle-même régulièrement accusée d'être transphobe. "C'est du totalitarisme", s'est-elle indignée sur X.

Pour le milliardaire américain Elon Musk, qui s'en prend régulièrement au gouvernement travailliste britannique, le Royaume-Uni est "un Etat policier".

Ce sujet de la liberté d'expression est revenu à plusieurs reprises ces derniers mois dans le débat public britannique, le plus souvent soulevé par la droite et l'extrême droite.

Il est également évoqué en lien avec les arrestations de soutiens au groupe Palestine Action, qui a été classé "organisation terroriste" par le gouvernement.

