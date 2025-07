Polémique sur l'invitation en Italie d'un chef d'orchestre russe pro-Poutine

Le président russe Vladimir Poutine remet à Valeri Guerguiev alors directeur du théâtre Mariïnski de Saint-Pétersbourg, le Prix d'État des arts et de la littérature, à Moscou le 15 juin 2004

L'invitation à un festival fin juillet près de Naples du célèbre chef d'orchestre russe pro-Poutine Valeri Guerguiev, blacklisté en Occident depuis l'invasion de l'Ukraine, fait polémique en Italie et en Russie, où l'opposition a appelé à l'annulation de sa venue.

Le Fonds de lutte contre la corruption (FBK), l'organisation de l'opposant Alexeï Navalny mort en prison, a ainsi posté vendredi sur X un message pour "exiger l'annulation du concert de Valeri Guerguiev" et annoncé l'envoi de lettres en ce sens au festival et aux ministres italiens de la Culture et de l'Intérieur.

Le FBK appelle aussi à une manifestation le 19 juillet à Milan contre la venue du maestro de 72 ans, partisan de longue date du président russe qui avait été boycotté en 2022 par des orchestres occidentaux pour ne pas avoir dénoncé l'offensive contre Kiev.

Une mise à l'écart qui devrait donc prendre fin le 27 juillet au soir, lorsque Valeri Guerguiev dirigera un concert dans le cadre du festival "Un'Estate da Re" ("Un été de roi") organisé au palais de Caserte, ex-résidence royale des Bourbons de Naples surnommée le "Versailles italien".

Participeront également à ce concert des solistes du prestigieux théâtre Mariïnski de Saint-Pétersbourg, qu'il dirige depuis 1996.

En Italie, l'eurodéputée du Parti démocrate (PD, centre-gauche) Pina Picierno, vice-présidente du Parlement européen, est montée lundi au créneau sur Facebook pour demander à Vincenzo De Luca, lui aussi du PD et président de la région Campanie (l'une des institutions finançant le festival de Caserte), d'intervenir.

"Je t'invite (...) à le retirer du programme comme cela a été fait à la Scala (de Milan) et dans tous les théâtres du monde. Notre région ne peut pas devenir un lieu accueillant pour les soutiens de criminels", a-t-elle dénoncé.

Contacté par l'AFP vendredi, le festival de Caserte n'a pas réagi dans l'immédiat.

Valeri Guerguiev a été nommé fin 2023 par le gouvernement russe au poste de directeur du Bolchoï, en pleine mise au pas accélérée du secteur culturel en Russie après l'attaque contre l'Ukraine. Valeri Guerguiev dirige ainsi les deux principales scènes du pays, une première depuis 1917.

La proximité de M. Guerguiev avec le chef du Kremlin, notamment lors de l'annexion de la Crimée, ainsi que sa participation à des concerts dans la région séparatiste d'Ossétie du Sud et à Palmyre avec l'armée syrienne, lui ont déjà valu des polémiques.

En mars 2022, l'orchestre philharmonique de Munich (sud de l'Allemagne) avait décidé de le congédier car il n'avait pas dénoncé l'attaque de l'Ukraine. Plusieurs orchestres et festivals en Europe et aux Etats-Unis avaient, eux, annulé leurs engagements avec le musicien.