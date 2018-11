Politikos couronne "Première Campagne" pour sa première édition

Le documentaire "Première Campagne" de la réalisatrice Audrey Gordon, retraçant la campagne d'Emmanuel Macron, a été récompensé lors de la première édition du festival du film politique Politikos dimanche à Rennes, ont annoncé les organisateurs.

Le jury qui était constitué de dix étudiants issus des différents Instituts d'Études Politiques de France et présidé par Frédéric Mitterrand ont accordé la mention spéciale aux réalisateurs Khushboo Ranka et Vinay Shukla pour leur film "An Insignificant Man", sur l'essor d'un parti politique indien.

38 films dont 12 en compétition ont été présentés lors de Politikos 2018 et des débats avec des personnalités politiques comme l'ancien président François Hollande ont été programmés lors des quatre jours du festival qui s'est achevé dimanche soir.

Une exposition de 345 photos de l'AFP retraçant les 60 ans d'Histoire de la Ve République était présentée au Couvent des Jacobins dans le centre de Rennes.

Près de 6.000 personnes ont participé au festival, ont annoncé les organisateurs dans un communiqué.