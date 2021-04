Pornographie: une charte de déontologie proposée par le producteur Dorcel

Consentement sur les pratiques sexuelles, exclusion de toute forme de maltraitance..: Dorcel, l'un des principaux producteurs de porno en France, a dévoilé mercredi une charte de déontologie "pour évoluer vers une production plus responsable".

Alors que ce secteur n'a pas échappé aux affaires de violences sexuelles, la société Dorcel a confié à l'ex-actrice de X Liza Del Sierra, à un sociologue, Alexandre Duclos et à l'avocat Matthieu Cordelier, spécialisé en droit de la propriété intellectuelle et du numérique, l'élaboration de cette charte de déontologie et 18 recommandations proposées à tous les producteurs de films pour adultes.

Depuis novembre, ils ont auditionné une cinquantaine de professionnels, acteurs, mais aussi preneurs de son, maquilleuses de plateau, médecins et associations.

"Il y a trop d'affaires qui sortent, de jeunes filles qui portent plainte pour viol...", avait expliqué Liza del Sierra à l'AFP, qui voit dans cette charte "une chance de réformer le secteur qui n'a pas d'association, ni de syndicat".

Parmi les principales recommandations retenues, toutes les scènes de sexe seront désormais définies à l'avance par contrat, aucune pression ne devra être exercée sur les acteurs et actrices pour obtenir leur consentement, du matériel d'hygiène et de protection sera fourni par la production, des tests de santé seront réalisés avant l'acte sexuel, et aucune actrice ou acteur ne pourra être forcé(e) à jouer sans préservatif.

"Dorcel a toujours été attaché à la protection des mineurs et à une production X de qualité et responsable (...) Nous nous engageons dès aujourd'hui à mettre en oeuvre les principes de cette charte et à en respecter les valeurs et l'éthique. Nous espérons que ces propositions sauront fédérer l'ensemble des protagonistes du secteur en France puis à l'étranger", a indiqué mercredi Grégory Dorcel, président de la société de production.

Le monde du porno a été secoué par des affaires de viols et d'agressions sexuelles.

Emblème du porno dit "amateur", le site Jacquie et Michel a été visé par une enquête pour viols et proxénétisme l'été dernier. Il a ensuite mis en place une charte éthique: les producteurs qu'il diffuse doivent s'engager à informer les actrices qu'elles peuvent refuser n'importe quelle pratique sexuelle.