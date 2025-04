Pour Bérénice Béjo, "les mères aussi peuvent combattre fusil à la main"

"Les mères aussi peuvent combattre fusil à la main" quand la démocratie est en danger, lance l'actrice Bérénice Béjo, qui fait un pas de côté dans un thriller tourné en espagnol, qui touche la corde sensible chez cette fille de réfugiés argentins.

"Mexico 86", dans les salles françaises mercredi, replonge dans la lutte contre la dictature militaire au Guatemala, dans les années 1980 et est inspiré de l'histoire personnelle de son réalisateur César Díaz.

Bérénice Béjo y joue le rôle d'une militante révolutionnaire guatémaltèque, exilée au Mexique où elle tente de poursuivre la lutte clandestine. Traquée par la police secrète, elle tente d'élever son fils de dix ans, que ses camarades préfèreraient voir confier à un orphelinat révolutionnaire à Cuba.

Le rôle qui résonne aussi avec les origines de l'actrice de 48 ans, née en Argentine et dont les parents ont dû se réfugier en France alors qu'elle était encore bébé.

"Nous sommes des exilés, avec des parents qui nous ont permis d'avoir une vie meilleure, mais en même temps qui ne nous racontent pas vraiment l'histoire", confie Bérénice Béjo à l'AFP.

Avec le réalisateur, "on s'est rendu compte que finalement on n'était pas seul dans cette situation-là, et que ça ne nous empêchait pas d'avancer. Je suis très reconnaissante de ce que mes parents ont fait, des sacrifices qu'ils ont faits pour que je sois là. J'ai saisi ma chance, puis j'en ai fait quelque chose, et j'ai réussi, donc du coup eux ils sont super fiers", a-t-elle ajouté.

"Mais il y aura toujours une histoire qui ne sera pas racontée", poursuit l'actrice primée pour "The Artist" réalisé par son compagnon Michel Hazanavicius, ou "Le Passé", d'Asghar Farhadi.

"Vas-y !"

L'histoire de "Mexico 86", ancrée dans celle du combat pour démocratie dans l'Amérique latine des années 1970-1980, "résonne avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui" avec la montée des régimes autoritaires, poursuit-elle.

"Tout d'un coup on se rend compte qu'à un moment, quand la démocratie est fragilisée, (...) il faut aller défendre les choses qu'on aime, la liberté, la liberté d'expression, le droit, la laïcité. Tout ça, c'est des droits qui sont gagnés, et maintenant quand ils sont fragilisés, il faut aller les défendre", prône-t-elle.

"Quand il y a des gens qui se sentent le courage de le faire, au détriment de leur vie personnelle, c'est important de raconter leurs histoires, pour dire que c'est possible, si tu as le courage, vas-y ! Que tu sois une mère, que tu sois une femme célibataire, que tu sois un homme, un père, en fait c'est facile pour personne !", poursuit Bérénice Béjo.

"Il n'y a aucune raison qu'il n'y ait que les hommes qui partent et qui s'engagent, parce qu'en fait c'est difficile pour les hommes de s'engager, c'est douloureux, c'est beaucoup de sacrifices d'abandonner sa femme et ses enfants", souligne l'actrice au parcours éclectique.

"Je ne dis pas que je vais le faire, je n'en sais rien. Je ne donne de leçons à personne, vraiment. Je le dis à chaque femme, je dis juste que ce genre de film permet d'y réfléchir. Moi en tant que femme, je me dis +oui, c'est vrai que c'est possible+".

"Si t'as le courage, vas-y. Si tu penses que tu peux aller te battre fusil à la main, vas-y. C'est pas parce que tu es mère que tu ne dois pas le faire", martèle-t-elle.