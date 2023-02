Pour Bernie Sanders, l'inégalité des richesses est plus grande que jamais

Le sénateur américain Bernie Sanders a affirmé jeudi que "l'inégalité des revenus et des richesses est plus grande que jamais" aux Etats-Unis, en faveur d'une "classe dominante" et au détriment des travailleurs.

"Nous sommes en pleine lutte des classes, et la mauvaise classe est en train de gagner", a lancé l'élu indépendant du Vermont lors d'une conférence au Southbank Centre de Londres pour le lancement de son livre "It's OK to Be Angry About Capitalism" ("C'est normal d'être en colère contre le capitalisme", ndlr).

Sorti mardi, le dernier ouvrage du sénateur indépendant du Vermont entend interroger le système économique actuel, en commençant par "regarder en face la réalité autour de nous".

Bernie Sanders y évoque notamment le coût des soins médicaux aux Etats-Unis, la dette étudiante, mais aussi le système éducatif en passant par la baisse générale des salaires en tenant compte de l'inflation.

- Classe dominante -

Interrogé sur l'utilisation fréquente du terme "oligarques" dans son livre, qui renvoie fréquemment aux milliardaires russes proches du Kremlin, l'élu affirme qu'il existe également aux Etats-Unis un "petit groupe de personnes" qui détient les richesses et le pouvoir politique.

"C'est ce que l'on appelle les oligarques, c'est ce que l'on appelle la classe dominante".

"Aux Etats-Unis, cette classe dominante est devenue plus puissante aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été de toute mon existence", a assené Bernie Sanders.

"La classe moyenne continue de se réduire", a-t-il abondé, en soulignant que dans le même temps, les PDG des grandes entreprises américaines gagnent désormais 400 fois le salaire moyen de leurs employés.

"Et nous avons un système fiscal tellement truqué que les milliardaires paient un taux d'imposition effectif inférieur à celui de la classe ouvrière", a-t-il fustigé.

Dans son ouvrage, le sénateur insiste aussi sur les "droits économiques", qu'il place au même plan que les droits humains, arguant sous les ovations de l'audience qu'aucun citoyen ne peut être libre sans la garantie d'un minimum de droits économiques.

Parmi eux figurent "le droit à un emploi bien rémunéré, le droit à des soins de santé de qualité, le droit à une bonne éducation, le droit à un logement abordable".

- Outils du capitalisme -

La conférence a été retransmise en direct et reste disponible pendant sept jours sur la chaîne YouTube du Southbank Centre.

Sur les réseaux sociaux, des critiques ont émergé contre l'élu. Des internautes ont estimé que Bernie Sanders, critique du système capitaliste, s'en sert tout de même pour faire la promotion de son livre.

Ils ont notamment pointé du doigt le prix de vente des billets pour l'une des conférences promotionnelles du sénateur à Washington, atteignant jusqu'à 95 dollars.

L'élu républicain du Michigan Bill Huizenga a également fait remarquer dans un tweet "l'ironie" de vendre des places sur le site Ticketmaster, une plateforme de billetterie souvent accusée de détenir un monopole.

Bernie Sanders s'est défendu dans l'émission "Face the Nation" de la chaîne de télévision américaine CBS, arguant que "ces décisions sont entièrement prises par l'éditeur et le revendeur" et qu'il n'avait "rien à voir avec cela".

D'autres opposants font valoir que le livre est disponible sur Amazon, géant américain de la vente en ligne pourtant largement critiqué par Bernie Sanders, ou encore que l'homme politique est lui-même millionnaire, notamment grâce à la vente de précédents ouvrages.

- Figure influente -

L'influent élu, dont la voix porte au-delà des Etats-Unis, avait apporté son soutien l'été dernier aux grévistes britanniques du rail, rejoignant en personne un rassemblement à Londres.

Grande figure de la gauche américaine et du mouvement progressiste, Bernie Sanders s'est présenté à deux reprises aux primaires du parti démocrate pour l'élection présidentielle aux Etats-Unis. Son discours pro-travailleurs avait alors suscité un engouement inattendu chez les jeunes.

L'élu ne s'est pas exprimé sur une éventuelle nouvelle candidature à l'élection présidentielle ou aux élections sénatoriales.

A 81 ans, Bernie Sanders en est actuellement à son troisième mandat de sénateur de l'Etat du Vermont. Il est depuis janvier le président du Comité sur la santé, l'éducation, le travail et les retraites au Sénat américain.