Pour l'écrivain Sergio Ramirez, "la gauche n'est plus la gauche" au Nicaragua

Au Nicaragua, "la gauche n'est plus la gauche", regrette l'ex-guérillero et écrivain Sergio Ramirez, prix Cervantes 2017, qui dénonce des violations répétées des "règles démocratiques" par le gouvernement de Daniel Ortega, dans un entretien accordé à l'AFP l'occasion du Salon du livre de Buenos Aires.

Auteur d'une trentaine de livres, parmi lesquels des romans, des essais, des contes et ses souvenirs de guérilla contre la dictature d'Anastasio Somoza ("Adios Muchachos ! Mémoires de la révolution sandiniste", Ed. Syllepse, 2004), Sergio Ramirez, 76 ans, est une voix critique du gouvernement de son ancien compagnon de lutte, le président Daniel Ortega, cible d'une révolte populaire depuis plus d'un an.

Pour le romancier, le Nicaragua -- où la crise politique a fait plus de 325 morts -- se trouve dans une "véritable impasse car le pouvoir n'a pas la volonté de trouver une réponse aux revendications" de l'opposition, malgré les engagements pris récemment par le gouvernement pour "restaurer les libertés publiques, libérer les prisonniers politiques, permettre le retour pacifique des exilés".

"On voit que le régime veut gagner du temps. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'on n'a plus le temps. Le temps presse et le pays a besoin d'une coexistence démocratique authentique pour être viable", ajoute celui qui fut vice-président du Nicaragua avec le Front sandiniste de libération nationale (FSLN) de 1985 à 1990 lors du premier mandat de Daniel Ortega.

L'écrivain souligne également le "coût élevé" payé par la gauche latino-américaine avec ce genre de situations: "Quand la gauche s'engage dans des projets de monopolisation du pouvoir et viole les règles démocratiques, elle n'est plus la gauche. Quand la gauche commet les mêmes abus dont elle accuse la droite, de violence institutionnelle, de violation des règles du jeu, elle n'est plus la gauche", insiste-t-il.

"Nous vivons malheureusement une époque (...) de populisme de gauche et de droite. Face au désenchantement des électeurs, les partis traditionnels n'ont pas réussi à proposer des solutions, alors les gens sont séduits par des +caudillos+ et même des acteurs comiques. C'est tragique. Je respecte énormément les comiques, mais sous les chapiteaux", déclare l'écrivain en référence à l'élection en 2015 de l'acteur Jimmy Morales au Guatemala et plus récemment du comédien Volodymyr Zelensky en Ukraine.

- "Fils de la poésie" -

Pour l'écrivain, la corruption et les affaires politiques dans son pays sont évidemment une "richesse" pour la création littéraire, mais un "malheur" pour la société.

"En Amérique latine, le roman noir tient une place particulière. Il traite de la corruption politique, des failles du système judiciaire. L'enquêteur ne peut pas être sûr qu'il sera soutenu" par les institutions, souligne le romancier venu dans la capitale argentine présenter son dernier polar "Ya nadie llora por mi", la suite des aventures de l'inspecteur Dolores Morales déjà présent dans "Il pleut sur Managua" (Ed. Métaillé, 2011).

"C'est la réalité latino-américaine (...) la faiblesse des institutions et le risque permanent pour celui qui enquête de se voir contaminé par cette réalité où la corruption est présente à chaque pas, liée au narco-trafic. Même si désormais, il n'y a pas besoin du narco-trafic, car dans le décor apparaissent ces systèmes de corruption mondiale comme l'affaire Odebrecht, qui a éclaboussé presque tous les gouvernements en Amérique latine".

Mais si la politique latino-américaine désespère Sergio Ramirez, la vitalité de la littérature le rassérène. "C'est une littérature pleine de vitalité, pas seulement dans la fiction, mais aussi dans la poésie, comme le montre le cas de (la poétesse uruguayenne) Ida Vitale", lauréate du prix Cervantes 2019.

"La poésie continue d'être une grande force de la littérature latino-américaine, qui a toujours été l'une de nos grandes formes d'expression (...) On ne peut pas parler de littérature latino-américaine sans faire directement allusion à la poésie", dit-il.

"Je me sens moi-même comme narrateur, un fils de la poésie. Je ne pourrais pas écrire sans mes références constantes aux poètes latino-américains qui sont ceux qui, d'une certaine manière, enseignent le chemin de la langue. Pour moi, écrire signifie lire de la poésie (...) De nombreuses clés (pour comprendre) l'Amérique latine, je les trouve dans la poésie", conclut-il.