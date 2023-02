"Pour la France", un film qui retrace l'odyssée familiale de Jallal Hami mort à St-Cyr

"Pour la France", qui sort en salles mercredi, raconte le destin tragique de Jallal Hami, brillant étudiant mort à Saint-Cyr en 2012 au cours d'un exercice, par son frère le réalisateur Rachid Hami qui évite "tout règlement de comptes" avec l'armée.

"On a axé le film sur une odyssée familiale. On a reçu des attaques sur les réseaux sociaux. Les gens qui ne connaissent pas le film pensent qu'on a fait un film qui insulte la France et l'armée", a regretté Rachid Hami lundi lors de l'avant-première à Rennes, où étaient présents des élèves de Saint-Cyr.

"Je trouve que ce procès d'intention fait du mal au film, et moi à titre personnel il me heurte, car il n'est pas en phase avec mes valeurs et le film que j'ai fait", a-t-il ajouté.

Car le long-métrage s'intéresse peu à la soirée du drame du 30 octobre 2012 au cours de laquelle Jallal Hami s'était noyé en traversant un étang lors d'une soirée de "bahutage", c'est-à-dire "de transmission des traditions de l'école" de Coëtquidan, organisée par des élèves.

Lors du procès en 2021, trois militaires, jugés pour homicide involontaire, avaient été condamnés à des peines de prison avec sursis et quatre relaxés, des peines très en deçà des réquisitions du parquet.

Loin d'une contre-enquête, "Pour la France", présenté cet été à la Mostra de Venise, est conçu comme un triptyque à cheval sur trois continents, qui permet de reconstituer l'itinéraire singulier des protagonistes. L'Algérie des années 1990 et la montée de l'islamisme et de la violence avec le départ pour la Seine-Saint-Denis de Jallal et Rachid (Aïssa et Ismaël dans le film).

Une partie française et la question épineuse des funérailles : Aïssa a-t-il droit aux honneurs militaires avec une cérémonie aux Invalides ou faut-il se contenter du carré musulman de Bobigny ?

Et enfin un volet plus inattendu, à Taïwan, où Aïssa, alors élève à Sciences-Po était parti sur l'île apprendre le mandarin et reçoit Ismaël en vacances. "C'est le moment où l'on est vraiment devenu frères", se remémore Rachid Hami.

L'acteur Karim Leklou, vu récemment dans "Bac Nord", qui interprète Ismaël, dit avoir apprécié de jouer dans ce long-métrage "tout en nuances". "Je ne m'attendais pas à ce film-là. Je me retrouve avec un objet scénaristique ultra puissant, ultra digne, très fort sur la famille, les non-dits de la fratrie".