Pour le Chilien Sebastian Lelio, son Oscar "lui ouvre des portes"

Tout juste oscarisé pour "Une femme fantastique" le cinéaste chilien Sebastian Lelio revient avec "Désobéissance", en salles mercredi, un film en anglais avec Rachel Weisz. Son Oscar du meilleur film étranger lui "ouvre des portes", dit-il à l'AFP.

Rachel Weisz est actrice mais aussi coproductrice de "Désobéissance", qui raconte une histoire d'amour homosexuelle interdite dans la communuauté juive orthodoxe de Londres.

C'est elle qui est venue chercher Sebastian Lelio, après avoir vu son film "Gloria", portrait d'une femme mûre divorcée qui sort et danse pour oublier sa solitude, récompensé par un prix d'interprétation féminine à la Berlinale en 2013.

Grand portraitiste de femmes, le Chilien de 44 ans - qui retraçait dans "Une femme fantastique" le parcours d'une transgenre rejetée par la famille de son amant décédé - s'intéresse à nouveau dans "Désobéissance" à des personnages féminins marginaux.

"Pour moi, le cinéma est une passerelle, une possibilité d'approcher les autres, ceux que je ne suis pas et que je ne comprends pas", explique dans un entretien à l'AFP à Paris Sebastian Lelio, qui considère comme un hasard d'avoir fait deux films sur des personnages transgenre ou homosexuels.

"Je ne pense jamais aux films sous un angle LGBT. Mon approche est complètement émotionnelle: il y a quelque chose dans les personnages qui me mobilise, qui me remue suffisamment pour leur consacrer deux ans de ma vie", ajoute celui qui fait partie de la nouvelle vague de cinéastes chiliens avec Pablo Larrain ("Jackie").

- "surexposés au sexe" -

Adaptation d'un roman de Naomi Alderman, "Désobéissance" suit Ronit (Rachel Weisz), qui a décidé de quitter sa communauté juive orthodoxe de Londres pour devenir photographe à New York.

Alors qu'elle revient pour les obsèques de son père rabbin, elle retrouve Esti (Rachel McAdams), dont elle était autrefois amoureuse. Des retrouvailles qui vont rallumer la flamme entre elles.

Pour ce film, Sebastian Lelio dit s'être mis en difficulté, car "il n'est ni Anglais ni juif".

"J'ai pris quatre consultants pendant l'écriture, orthodoxes mais plus progressistes", raconte-t-il.

"J'étais tellement obsédé par l'idée de capter la réalité sociale de cette culture que leur nombre pendant le tournage est monté à douze", ajoute-t-il. "Je voulais essayer de bien décrire ce contexte, mais pour pouvoir l'oublier pendant le tournage et me concentrer sur les personnages, qui étaient pour moi la vraie source d'universalité".

Dépeignant les émotions et conflits intérieurs de Ronit et Esti, entre peur et désir de liberté, le film, sorti aux Etats-Unis fin avril, contient aussi une scène d'amour remarquée entre femmes, qui a fait le buzz dès la présentation du film au Festival de Toronto en septembre.

"C'est le coeur du film (...), là où sont les pulsions les plus vraies", commente Sebastian Lelio.

"Je fais toujours des dessins pour mes films, mais pour cette scène d'amour, j'ai laissé quatre pages en blanc. Je me demandais comment faire une scène hautement érotique, sans aucune nudité, dans une époque où nous sommes surexposés comme jamais au sexe et où rien ne nous impressionne plus".

- "science-fiction" -

Après "Désobéissance", le prolifique cinéaste a déjà enchaîné avec un remake en anglais de son film "Gloria" avec Julianne Moore, qu'il est en train de terminer.

"J'ai eu beaucoup de propositions pour ce remake. J'ai toujours dit non jusqu'à ce que je rencontre Julianne", explique le réalisateur, pour qui "l'histoire d'une femme de 58 ans aux Etats-Unis qui veut aller danser et prendre du plaisir est devenu urgent et politique" dans un monde marqué par "le retour de l'extrême droite, Daech, Trump...".

Au sujet de son Oscar, remporté en mars, Sebastian Lelio dit qu'il lui "permet de continuer à travailler".

"Ca ouvre des portes pour faire des choses dont j'ai toujours rêvé, comme la science-fiction, l'un de mes désirs d'enfant. Maintenant c'est un peu moins inacessible", ajoute-t-il.

Pour l'instant, le cinéaste, qui semble s'être tourné au moins un temps vers les Etats-Unis comme Pablo Larrain, indique "avoir quelques projets", mais dont il est "trop tôt pour parler".

"Ce ne sera probablement pas au Chili", ajoute-t-il avec un sourire.