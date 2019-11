Pour le cinéaste Sentsov, le sommet sur l'Ukraine à Paris "n'apportera rien de bon"

Le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov estime que le sommet sur l'Ukraine, qui doit réunir le 9 décembre à Paris les dirigeants français, allemand, russe et ukrainien, n'apportera "rien de bon", dans un entretien à l'AFP lors de sa venue au Parlement européen.

"Ces négociations avec Poutine ne vont aboutir à rien de bon (...), mais elles sont nécessaires pour au moins obtenir un cessez-le-feu", a déclaré le réalisateur, libéré par Moscou en septembre, après cinq années de détention.

"Dans le meilleur des cas, ces négociations n'aboutiront à rien, dans le pire des cas, l'Ukraine va renoncer à ses intérêts, mais j'espère que cela n'arrivera pas", a insisté le cinéaste qui est venu chercher cette semaine à Strasbourg le prix Sakharov des droits de l'Homme, que lui a décerné en 2018 le Parlement européen alors qu'il était toujours emprisonné.

Signe d'un réchauffement des relations entre Moscou et Kiev, le sommet du 9 décembre sera l'occasion d'une première rencontre entre Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky qui se retrouveront avec Emmanuel Macron et Angela Merkel.

Il sera aussi le premier à réunir les quatre dirigeants dans ce "format Normandie" (Russie, Ukraine, France, Allemagne) depuis 2016.

L'Union européenne peut-elle apaiser les tensions entre Moscou et Kiev ? "Nous nous défendons d'une agression, si l'Union européenne nous soutient dans cette position, elle ne doit pas essayer de trouver une solution avec l'agresseur", tranche Oleg Sentsov.

Pour lui, le "dialogue avec la Russie est possible mais seulement si elle remplit trois conditions : nous rendre les territoires occupés de la Crimée et du Donbass, rembourser le préjudice matériel infligé à l'Ukraine et se repentir publiquement pour les 13.000 citoyens tués".

Comparant l'annexion de la Crimée à l'invasion de la Tchécoslovaquie par les troupes d'Hitler en 1938, Oleg Sentsov appelle à tirer "les leçons" de l'histoire : "Comment tout cela a-t-il fini? La bonté a été prise pour de la faiblesse. Et le faible a été englouti".

Interrogé sur la restitution à l'Ukraine de trois navires de guerre par la Russie à la mi-novembre, généralement interprétée comme un autre signe de relative détente entre les deux pays, le réalisateur l'a comparée à "du fromage dans une souricière", un appât qui "n'aboutit qu'à une souricière".

Discret sur la teneur de sa rencontre "privée" avec Emmanuel Macron, le 1er octobre à Strasbourg, il confie cependant avoir "essayé de comprendre" la position du président français sur l'Ukraine et tenté "de lui faire comprendre les vrais objectifs de Poutine". Emmanuel Macron souhaite un rapprochement de l'UE avec Moscou.

Libéré le 7 septembre dans le cadre d'un échange de 70 prisonniers entre la Russie et l'Ukraine, Oleg Sentsov avait été arrêté chez lui en 2014 après avoir protesté contre l'annexion de la Crimée. Sa condamnation à 20 ans de camp en Russie pour préparation d'"attaques terroristes" avait provoqué une mobilisation internationale.