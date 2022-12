Pour Noël, les éditeurs misent sur les classiques de la littérature

Offrir un livre à Noël, oui mais lequel? Des éditeurs misent sur des classiques de la littérature réédités avec soin, cadeaux plus originaux que le prix Goncourt au pied du sapin.

Il y en a pour tous les prix, et le champion en la matière est probablement le "Nana" d'Émile Zola chez Flammarion: 190 euros pour une "édition de luxe" avec couverture cuir qui pèse 1,7 kilo.

"Cette édition fac-similé à tirage limité est telle que l'avait imaginée mon arrière-grand-père dans les premiers temps de la maison", écrit l'héritier de cette prestigieuse maison, Alain Flammarion.

Autre éditeur historique, Larousse s'est lancé dans des "éditions de luxe", avec couverture cartonnée et prix unique (19,95 euros), de romans ou d'auteurs très connus: "Les Liaisons dangereuses" de Pierre Choderlos de Laclos, ou "Persuasion" de Jane Austen.

"Ces livres de Larousse se vendent bien avant Noël. On les met en avant. Et plus largement, les rééditions illustrées, cela fonctionne toute l'année", dit-on à la librairie L'Intranquille à Besançon, jointe par l'AFP.

- Relancer son fonds -

Dans cette collection lancée par Larousse en octobre, on trouve également "Les Plaisirs et les Jours" de Marcel Proust.

Or, Calmann-Lévy, l'éditeur du premier livre de ce géant des lettres françaises, vient de ressortir le même titre à l'occasion du centenaire de la mort de Proust. Pour 35 euros, il reproduit l'édition originale de 1896, avec les illustrations de l'artiste Madeleine Lemaire.

Tout éditeur est libre de piocher dans le fonds des textes tombés dans le domaine public. Mais aussi relancer des titres de son fonds.

Calmann-Lévy fait ainsi revivre en "grand format" un classique de la littérature américaine du XXe siècle: "L'Inconnu du Nord-Express" de Patricia Highsmith (19 euros, contre 7,90 euros pour l'édition de poche).

Même principe pour un autre best-seller du siècle dernier, "Le Nom de la rose" de l'Italien Umberto Eco (26 euros). Le prétexte à la "réédition élégante de ce livre-culte" par Grasset est le 40e anniversaire de la traduction française de ce polar médiéval. Il y a du nouveau, avec l'ajout d'une postface ("Apostille") et de croquis préparatoires.

- Couvertures chatoyantes -

Moins connu: la Bibliothèque nationale de France mise sur "Peter Pan dans les jardins de Kensington", du Britannique J.M. Barrie, créateur du personnage popularisé par Disney un demi-siècle plus tard.

Cette édition sur papier glacé (19 euros) est illuminée par les dessins d'Arthur Rackham, un illustrateur britannique qui a marqué l'histoire de son art, "dans la tradition des gift books de l'ère édouardienne" (livres jeunesse de luxe des années 1900), selon BnF Éditions.

D'autres éditeurs cherchent à attirer l'oeil en librairie avec des couvertures chatoyantes, puis de riches illustrations à l'intérieur. Comme Hauteville, qui publie en "Collector" des titres qui ont fait l'histoire de la littérature. Cette année s'ajoute à son catalogue "Gatsby le magnifique" de Francis Scott Fitzgerald (24,90 euros).

Les éditions Daniel Maghen, initialement spécialisées dans la bande dessinée, ont investi ce créneau de la littérature, en sollicitant des auteurs de BD. "L'Île au trésor" de Stevenson est illustré par Riff Reb's, et "Le Portrait de Dorian Gray" d'Oscar Wilde par Enrique Corominas (39 euros chacun).

"La Petite Sirène", le conte d'Andersen, est illustré par Benjamin Lacombe chez Albin Michel (24,90 euros).

Avec un budget plus élevé, et pour un fan de livres d'exception, on peut aussi se tourner vers un éditeur qui publie en très grand format des fac-similés de manuscrits, les Éditions des Saints-Pères. Pour cet automne 2022, il a choisi "1984" de George Orwell (190 euros) ou "Le Mystère de la chambre jaune" de Gaston Leroux (180 euros).

