Pour Rossy De Palma, "il est temps que les femmes s'intéressent à elles-mêmes"

"Il est temps que les femmes s'intéressent à elles-mêmes", a estimé mardi l'actrice espagnole Rossy De Palma, dans un entretien à l'AFP en marge du salon international Paris Photo, qui met à l'honneur 77 femmes photographes cette année.

"J'ai arrêté depuis un bon moment de demander des faveurs pour les femmes car je crois que nous, les femmes, n'avons besoin de rien, sinon de nous découvrir nous-mêmes", dit la muse du réalisateur Pedro Almodovar, en découvrant le salon, dont elle est l'invitée d'honneur, dans une robe multicolore moulante et zippée, à pois, signée Jean Paul Gaultier, comme ses boucles d'oreilles.

"La seule chose que je demande, c'est l'égalité des salaires et je ne comprends pas que les gouvernements ne le fassent pas. Après, on n'a pas besoin de ce misérabilisme et de demander la permission de faire quoi que ce soit", insiste-t-elle, en relevant ses lunettes noires XXL assorties aux plumes vaporeuses qui ornent son chignon.

"Pendant des générations, on a été dévouées à la société, à la famille, aux enfants, au travail hors de la maison et dans la maison, coincées dans nos vies. Tant d'artistes ont dû travailler en cachette. Maintenant, on n'a plus besoin de ça", poursuit-elle.

"On a utilisé l'homme comme un exemple pour avoir ce qu'il avait, comme un miroir pour être à son égalité. Maintenant, on a tout ça. La seule chose qu'on n'a pas et qu'on commence à avoir, c'est la curiosité envers nous-mêmes. Nous ne nous connaissons pas en tant que femmes, nous avons un chemin nouveau à emprunter et c'est à nous de le découvrir", ajoute-t-elle.

"Je me découvre tout le temps et je ne me définis jamais comme ça, je ne me limite pas", confesse-t-elle, soulignant être "fière comme artiste et comme femme" d'être "toujours un peu naïve" à 58 ans, après avoir, "comme tout un chacun qui a passé 50 ans", traversé des "hauts et des bas et des épreuves" dans la vie.

"J'ai encore de la curiosité et c'est quelque chose de magnifique. Sinon, on devient cynique comme le monde politique. Là, je suis comme une petite fille dans Paris Photo en train de regarder le travail de tous. C'est tellement inspirant !", conclut-elle.