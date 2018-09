Pour se faire peur, une projection de "L'Exorciste"... dans une église

Ils sont venus pour se faire peur, pour l'ambiance et profiter d'un moment absolument unique: 500 spectateurs se sont réunis jeudi soir dans une église strasbourgeoise pour assister à une projection du film d'horreur "L'Exorciste" dans un lieu à la fois idéal et inédit.

"C'était une occasion unique, voir ce film dans une église ça va faire plus peur", anticipait Solange Muller, venue avec un ami et pas particulièrement fan du genre. "J'ai déjà vu le film, j'avais 12 ans et il m'avait terrorisée".

Comme elle, 500 personnes se pressaient devant l'église protestante Saint-Guillaume de Strasbourg pour la première des deux projections prévues dans la soirée en marge du Festival européen du film fantastique.

Dès l'entrée dans l'église protestante Saint-Guillaume, les spectateurs étaient dans l'ambiance, accueillis par la musique culte du fameux morceau de Mike Oldfield, jouée à l'orgue en attendant que la projection débute.

"J'ai déjà vu le film plusieurs fois, mais là je suis venu pour l'ambiance, le décor, pour le son, l'écho particulier qu'il y a dans une église", explique également Jacques Bariot, 47 ans, fan de films d'horreur depuis son adolescence.

"Cela met dans l'ambiance, voir un film d'horreur dans une église c'est rigolo, ça nous sort du cocon de notre salon pour aller dans un lieu sacré où on va regarder "L'Exorciste", c'est pas courant", acquiesce Laura Koenig.

"C'est une première mondiale", insistait Mathieu Cahn, adjoint à la mairie en charge de l'animation, en préambule de la soirée.

- "Film mythique" -

L'écran géant avait été positionné au-dessus de l'autel, sous le regard bienveillant du pasteur Christophe Kocher.

"Je ne pratique pas personnellement l'exorcisme, je ne pourrai donc pas vous aider pendant ou après séance... Par contre j'ai des adresses", glissait malicieusement le pasteur de 44 ans au micro avant le début de la projection.

Est-ce que ses paroissiens ont été choqués de l'organisation d'une telle manifestation dans ce lieu de culte ? "A une ou deux exceptions près, pas du tout. La plupart étaient contents, surpris. C'est une question d'ouverture, nous souhaitons faire vivre ce lieu au-delà du culte", explique Christophe Kocher.

"Des gens m'ont accosté dans la rue en me disant que cette initiative était excellente", poursuit Christophe Kocher.

Et cela permettra également, souligne-t-il, de participer aux importants travaux de rénovation de l'église, monument historique datant du début du XIVe siècle dont le clocher est bardé d'échafaudages depuis plusieurs mois.

Une partie du prix d'entrée, fixé à 9 euros, sera en effet reversé pour participer aux travaux.

Dans l'église bondée, des chaises avaient été ajoutées dans les allées, entre les bancs, afin d'augmenter la capacité.

Le public, assez jeune dans son ensemble, a également pu profiter de l'expertise de Michel Cieutat, enseignant de civilisation américaine, qui a livré des anecdotes de tournage et expliqué le contexte de ce "film mythique".

Le chef d'oeuvre de l'épouvante de William Friedkin, devenu culte depuis sa sortie fin 1973, avait remporté l'Oscar du meilleur scénario en 1974.

Le festival strasbourgeois et son président Daniel Cohen, qui remettent chaque année le Melies d'argent du meilleur film fantastique européen, n'en sont pas à son coup d'essai en matière de projections originales. En 2016, ils avaient par exemple diffusé "Les dents de la mer" dans la piscine des Bains municipaux de Strasbourg, les spectateurs étant installés pour certains sur des bouées, au milieu du bassin.