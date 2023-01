Pour ses 20 ans, Rock en Seine s'offre Billie Eilish

Beau cadeau d'anniversaire: pour ses 20 ans, le festival Rock en Seine s'offre Billie Eilish, star planétaire juste un peu plus âgée (21 ans) que ce rendez-vous en août aux portes de Paris.

"Ce sera sa seule date française en festival d'été", savoure auprès de l'AFP Matthieu Ducos, directeur de Rock en Seine. La Californienne sept fois couronnée aux Grammy Awards sera tête d'affiche le 23 août tandis que le reste du festival se déroulera les 25, 26 et 27 août au Domaine national de Saint-Cloud.

L'interprète du tube "Bad Guy" est "une artiste de la nouvelle génération qui impressionne car à 21 ans elle a déjà une carrière riche", souligne Matthieu Ducos. "Elle chante déjà pour la B.O. d'un James Bond alors que pour d'autres musiciens c'est la consécration dans une carrière", poursuit le responsable qui s'attend avec elle à un spectacle "assez fou".

Avec cette "artiste très jeune qui a un public très large", Rock en Seine espère attirer un "public qui n'est peut-être jamais venu", alors que la moyenne d'âge de ce rendez-vous tourne "autour de 30 ans". L'édition 2022 de Rock en Seine fut un record de fréquentation avec "plus de 150.000 festivaliers venus de toute l'Europe" selon ses organisateurs.

Pour 2023, Rock en Seine programmera également des grosses cylindrées plus en rapport avec son ADN, Placebo et les Strokes, groupes à guitares. "Les Strokes, c'est une première chez nous, nos chemins n'avaient jamais réussi à se croiser", se félicite Matthieu Ducos. Placebo est déjà venu.

A propos d'anniversaire, le groupe électro Chemical Brothers, qui fête ses 30 ans cette année, sera également de la fête. "Ils n'étaient pas là à notre première édition mais à la deuxième, en 2004", rappelle Matthieu Ducos.

- Cas "stressant" pour 2024 -

L'an passé, Rock en Seine avait fait face à une grogne de ses festivaliers sur les réseaux sociaux en raison d'un "golden pit", vaste espace VIP situé sur un côté au pied de la scène, loin d'être rempli une bonne partie de la journée, empêchant les autres fans de s'approcher. Depuis la scène, des vedettes comme Nick Cave avaient moqué le manque d'ambiance dans ce carré.

"Ce golden pit sera un peu moins présent et un peu moins grand, comme en 2018 et 2019, époque où personne n'en parlait", promet Matthieu Ducos.

Pour 2024, Rock en Seine est confronté à un plus gros casse-tête: sa proximité de dates avec les Jeux paralympiques en fait "un cas à l'étude", comme l'avait spécifié le ministère de la Culture dans une communication en décembre 2022.

En octobre 2022, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait jeté un froid en évoquant la nécessité d'annuler ou reporter des rendez-vous culturels (ou sportifs) à l'été 2024 en raison de la mobilisation massive des forces de l'ordre pendant les JO olympiques et paralympiques.

"On est toujours en dialogue avec les autorités préfectorales, mais à ce jour, on n'a pas de garantie, c'est un peu stressant", confie Matthieu Ducos. "On aimerait que des réponses positives arrivent vite pour poser des options à partir de mars 2023 (pour la programmation 2024), si on rate ce coche, ça peut être préjudiciable", souligne le responsable.