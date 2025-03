Pour Souad Massi, Paris et Alger doivent se parler "comme dans un couple"

C'est l'une des artistes qui incarne le mieux l'étroitesse des relations franco-algériennes : Souad Massi est "triste" de la crise diplomatique entre ses deux pays, qui doivent selon elle "discuter comme dans un couple", a-t-elle dit lors d'un entretien à l'AFP.

En concert à la Philharmonie de Berlin vendredi, la chanteuse et guitariste de 52 ans a indiqué préparer un onzième album qu'elle prévoit pour février 2026, juste avant le début d'une nouvelle tournée en mars.

Elle a aussi récemment reçu des "propositions pour aller chanter en Algérie". Ce serait son premier concert depuis dix ans dans son pays d'origine.

"J'espère vraiment y aller parce que mon public algérien me manque énormément", dit-elle.

Pour des raisons personnelles et une certaine appréhension, la native d'Alger n'y est pas retournée depuis les manifestations contre le pouvoir qu'elle avait soutenues en 2019.

"Plus de liberté"

Si le mouvement du Hirak a abouti à la démission du président Abdelaziz Bouteflika, c'est son ancien Premier ministre Abdelmadjid Tebboune qui lui a succédé.

"Je n'ai pas les compétences pour donner un bilan. C'est vrai qu'on aspire à une vie meilleure en Algérie, avec plus de liberté d'expression", commente prudemment l'artiste.

L'actuelle crise diplomatique entre Paris et Alger la rend "triste", le "mot qui revient" aussi chez ses deux filles, qui sont nées en France, et ses proches en Algérie qui "ne comprennent pas" cette "course vers une surenchère de haine".

Les relations entre la France et l'Algérie, historiquement tumultueuses, se sont beaucoup détériorées depuis quelques mois.

Hormis la condamnation jeudi à cinq ans de prison ferme de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, Paris et Alger ont engagé un bras de fer à propos du refus de l'Algérie de reprendre certains de ses ressortissants que la France veut expulser.

"Racisme"

"Je suis franco-algérienne et très attachée à la France, comme je suis attachée à l'Algérie. Je crois vraiment qu'un discours serein s'impose, mais entre diplomates. Il ne faut pas donner la parole à n'importe qui", dit Souad Massi.

"Pour tous ces jeunes, ça serait bien que ces personnes responsables s'assoient autour d'une table et discutent, comme dans un couple", ajoute-t-elle.

Quant à Boualem Sansal, "malade et âgé", elle redit son attachement à "la liberté d'expression".

Arrivée en France à la fin de la "décennie noire" en Algérie, à l'époque minée par guerre civile et les attentats, Souad Massi y a lancé une carrière couronnée de succès depuis son premier album en 2001.

La chanteuse franco-algérienne Souad Massi lors d'une répétition à Berlin, le 28 mars 2025 AFP

Après un quart de siècle en France, elle dit y ressentir "plus de racisme" au quotidien, notamment via ses filles qui lui rapportent "des réflexions par rapport à leur couleur, à l'origine de leur mère".

"Un discours haineux s'est développé ces derniers temps", regrette-t-elle.

Sur le plan mondial, celle qui chante les injustices, du Congo à l'Afghanistan, se dit "inquiète" pour "la démocratie" et "la liberté d'expression".

Elle vise notamment Donald Trump. "Quand on coupe les subventions pour la recherche scientifique, pour les médecins, pour les universités, pour le ministère de l'Education, on peut être inquiet."

Dans ce contexte troublé, la chanteuse, dont les influences vont du classique au hard-rock, dit vouloir se servir du rock, "un style de musique revendicatif, qui reflète aussi cette période de luttes", pour son prochain album.

Souad Massi, enfin sortie d'un drame familial - son ex-mari a été condamné à onze ans de réclusion en appel pour avoir tenté d'assassiner leurs deux filles tout en essayant de se suicider - qui l'a "rendue encore plus forte", continuera à chanter "tant que (elle aura) des choses à défendre et à raconter".