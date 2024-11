Première mondiale à Londres pour le retour au cinéma de l'ourson Paddington

Paddington de retour sur grand écran: sept ans après la sortie du deuxième film mettant en scène les aventures du petit ourson péruvien réfugié à Londres, un nouveau long-métrage le voit revenir aux sources pour des aventures au cœur de la forêt amazonienne.

La première mondiale de "Paddington au Pérou", réalisé par Dougal Wilson, était organisée dimanche à Londres, en présence notamment de ses acteurs vedettes Olivia Colman, Hugh Bonneville et Antonio Banderas, avant une sortie le 8 novembre au Royaume-Uni, puis en février 2025 en France.

L'acteur britannique Hugh Bonneville lors de la première mondiale du film "Paddington au Pérou", le 3 novembre 2024 à Londres AFP

Cette fois l'emblématique ourson au duffle-coat bleu et au chapeau rouge, icône de la littérature enfantine britannique, retourne en vacances dans son pays natal pour rendre visite à sa tante Lucy.

Accompagné de sa famille adoptive, les Brown, il va se retrouver entrainé dans des aventures incroyables à la recherche de la mythique cité d'or perdue d'Eldorado.

Hugh Bonneville (Downton Abbey) campe de nouveau Mr Brown, tandis que son épouse est cette fois incarnée par Emily Mortimer.

"C'était vraiment agréable de revenir et de revoir notre ami à quatre pattes. Il n'a rien perdu de son charme, de sa malchance ou de son espièglerie, et être réuni avec la famille était vraiment très spécial", s'est réjoui Hugh Bonneville sur le tapis rouge avant la première.

Paddington "a une belle vision de la vie, un bel optimisme, il a une belle façon infatigable de voir le meilleur chez les autres", a également déclaré à l'AFP le réalisateur Dougal Wilson, qui a pris le relai de Paul King pour ce troisième opus.

On retrouve également à l'affiche l'actrice oscarisée Olivia Colman dans le rôle d'une religieuse fantasque et l'Espagnol Antonio Banderas en capitaine de bateau aventureux.

L'acteur espagnol Antonio Banderas lors de la première mondiale du film "Paddington au Pérou", le 3 novembre 2024 à Londres AFP

En Français, l'ourson grand amateur de confiture d'orange et extrêmement maladroit est doublé par l'acteur Guillaume Gallienne.

Ben Whishaw (saga James Bond, Le Retour de Mary Poppins) lui prête sa voix dans la version originale.

Les deux premiers films, sortis en 2014 et 2017, ont été d'énormes succès au box-office, avec plus de 500 millions de dollars de recettes dans le monde.

Une réussite qui a rendu quelque peu nerveux Dougal Wilson.

"J'étais très inquiet (...) donc j'espère vraiment que les gens aimeront celui-ci et trouveront que c'est un bon troisième volet", a-t-il déclaré.

Paddington est né en 1958 sous la plume de l'écrivain anglais Michael Bond, décédé en 2017 à 91 ans.

L'actrice britannique Olivia Colman lors de la première mondiale du film "Paddington au Pérou", le 3 novembre 2024 à Londres AFP

Les enfants ont pu suivre les péripéties de l'ourson dans une quinzaine de livres publiés jusqu'à 2014, vendus à plus de 35 millions d'exemplaires et traduits dans plus de 40 langues.

Dans les années 1970, la BBC avait réalisé une série animée, avant que Paddington n'arrive au cinéma en 2014.

Michael Bond l'avait imaginé un soir de Noël 1956, quand après avoir aperçu un ours en peluche esseulé dans la vitrine d'un grand magasin londonien, il avait décidé de l'offrir à son épouse et de le baptiser du nom de la gare la plus proche de leur domicile.