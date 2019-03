Premières réactions à la mort d'Agnès Varda

Premières réactions à la mort de l'artiste et cinéaste Agnès varda à l'âge de 90 ans:

Claude Lelouch à l'AFP: "C'est une très grande dame du cinéma et une très grande dame tout court qui nous quitte. Pendant 90 ans elle accompagné l'histoire du cinéma. Elle a été très en avance sur tout le monde, elle a été la première à faire des films qui ont influencé la Nouvelle Vague. Les gens du cinéma peuvent être tristes. Je l'ai souvent côtoyée, j'allais voir ses films, elle les miens, nous avions une relation amicale formidable. C'est la première femme metteur en scène du cinéma. Elle a fait de ce métier un métier aussi important pour les femmes que les hommes. Elle a toujours été dans les bons combats."

Frank Riester, ministre de la Culture sur Twitter: "Bouleversé, accablé, endeuillé: ces sentiments qui accompagnent la certitude que nous venons de perdre l'une des plus grandes artistes de notre époque. Agnès Varda, je vous témoigne mon respect, ma reconnaissance et mon admiration".

Frédérique Bredin, Présidente du CNC: "C'est avec une immense tristesse que j'apprends la disparition d'Agnès Varda que j'admirais et aimais infiniment. C'est une grande dame du cinéma qui vient de nous quitter. Généreuse, joyeuse, profondément humaine, Agnès Varda a illuminé nos vies par ses films d'une folle inventivité. Elle a inventé un cinéma onirique et radical qui a changé l'histoire du cinéma et des Arts. Ce qu'elle a apporté à travers ses oeuvres, ses combats pour la condition des femmes, est inestimable. Sa liberté de ton, sa curiosité insatiable, son audace, sa vitalité exceptionnelle, son humour sont et seront une leçon de vie pour tous."

Serge Moati, documentariste, sur Twitter: "La rue Daguerre (où elle vivait, NDLR) est en deuil, le cinéma français aussi, ainsi que tous les cinéphiles du monde: la grande, la très grande Agnès Varda est morte ! Mais ses chefs d' oeuvre resteront à jamais en nos coeurs!"

