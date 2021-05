Présidentielle 2022: Macron à la peine... dans la fiction

Emmanuel Macron va être bien en peine de se faire réélire lors de l'élection présidentielle de 2022, face à des candidats inattendus... du moins si on en croit les fictions, un an avant le scrutin.

La "politique-fiction", genre à part, exige un savant dosage entre réalisme et imagination. Et réalistement, le président devrait rester, à 44 ans, au coeur du jeu politique pour briguer un deuxième quinquennat.

Mais le principal adversaire varie, entre le général Pierre de Villiers, Cyril Hanouna, un ticket Nicolas Sarkozy/François Hollande, ou encore Emilien Long, un économiste "pro-paresse".

Dans "L'Autre Général" (Fauve éditions, paru en avril) de Romaine Gary - un pseudonyme -, le chef de l'Etat est dans une tirade fictionnelle d'Eric Zemmour un "Harry Potter de pacotille".

Cet "autre général" que de Gaulle, c'est Pierre de Villiers, chef d'état-major jusqu'à une démission fracassante en juillet 2017, et candidat qui va être porté par une lame de fond contestataire dans une France où la crise sanitaire s'est aggravée.

- "On a dégagé Manu!" -

Sous la plume de Romaine Gary, le président paraît assez terne, usé par le pouvoir.

"Je crois Macron déjà dépassé. Sans le savoir, il est obsolète", explique l'autrice à l'AFP. "C'est donc un personnage par défaut. Il n'est là que parce qu'on ne veut pas des autres", comme Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, qui faute de le dépasser vont se rallier à l'ancien militaire.

Pire, dans la bande dessinée "Le Président" (Les Arènes, parue en décembre) de Philippe Moreau Chevrolet et Morgan Navarron, le sortant est éliminé par Marine Le Pen et... le trublion de la télévision Cyril Hanouna.

"Mes chéris je vous aime! On a dégagé Manu! On va dégager Marine!", lance l'animateur de Touche pas à mon poste, après l'annonce des résultats du premier tour. Emmanuel Macron s'était brûlé les ailes en se laissant interviewer par "Baba". Il s'y montre déconnecté des Français moyens.

- "Autre chose que cette campagne" -

Le plus cruel des scénarios est dans le roman "Paresse pour tous", d'Hadrien Klent (Le Tripode, paru le 6 mai), où le président sortant ne peut même pas se représenter, à cause de mystérieux documents qui l'en dissuadent.

Fin triste pour "cet homme si jeune, et si vieux pourtant, si jeune d'âge, si vieux dans ses schémas de pensée, ses pratiques politiques", décrit l'auteur. Face à un prix Nobel d'économie qui défend la semaine de 15 heures, il adoube la ministre des Finances, une certaine Elisabeth Crayeville qui fait penser à Christine Lagarde ou Laurence Parisot.

"La fiction offre beaucoup de possibilités, et surtout d'imaginer autre chose que cette campagne dont on a l'impression qu'elle a déjà eu lieu", dit à l'AFP Hadrien Klent. "Beaucoup d'électeurs, j'en suis convaincu, se retrouveraient dans un candidat comme Emilien Long. Parce que le système de la croissance économique à tout crin a montré ses limites, et qu'il a cette crédibilité du chercheur".

Au cinéma enfin, Anne Fontaine imagine dans la comédie "Présidents" (sortie le 30 juin), deux vieux routiers du pouvoir, un certain "Nicolas" (Jean Dujardin) et un certain "François" (Grégory Gadebois), qui sortent de leur retraite politique.

Leur objectif: former un "ticket" pour la présidentielle, seul à même de barrer l'ascension irrésistible de Marine Le Pen. Emmanuel Macron, qui ne semble pas en mesure de se maintenir au pouvoir, apparaît à peine dans le film, le temps d'un coup de téléphone.

Mais comme l'explique Jean Dujardin dans la présentation du film, "ces hommes et ces femmes ont un cerveau qui n'est pas comme le nôtre! Leur capacité de résistance morale et physique est absolument dingue et leur cuir bien plus épais dès le départ".