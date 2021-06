"Présidents": la campagne électorale la plus drôle est au cinéma

Jean Dujardin en Nicolas Sarkozy, Grégory Gadebois en François Hollande. Les deux anciens chefs de l'Etat se relancent en campagne dans "Présidents", d'Anne Fontaine, une comédie joyeuse sur les grands brûlés de la politique.

Le film, qui sort mercredi, met en scène Nicolas, un ancien président de la République, qui se morfond dans son appartement du XVIe arrondissement de Paris, où il ronge son frein en passant nerveusement l'aspirateur tandis que sa femme Carla (Dora Tillier) travaille ses vocalises.

Lorsqu'il aperçoit une couverture de magazine prédisant la victoire de Marine Le Pen en 2022, il décide de se relancer dans la course à l'Elysée. Mais il aura besoin d'un allié, et part en Corrèze tenter de raviver la flamme chez François, qui l'a battu en 2012, et s'est retiré en 2017 à la campagne, cultiver ses ruches.

Ce faux calme est maintenant capable de lire "Le Monde" "sans s'énerver" et passe des dimanches soirs paisibles à écouter "le Masque et la Plume", à la grande satisfaction de sa nouvelle compagne (Roxane Bret), une vétérinaire qui pense l'avoir guéri de son addiction au pouvoir.

Le citadin des beaux quartiers et le néo-rural, l'énervé et le maladroit, le roublard et le séducteur... Le film dépeint les deux anciens présidents en Laurel et Hardy de la politique, Nicolas sur son VTT, François sur son vélo électrique (qui finit dans un fossé...).

Fantasque, sans chercher la moindre vraisemblance, "Présidents" reste en prise avec l'actualité politique, comme dans une scène où Nicolas tente en vain de prononcer, sans l'écorcher, le nom du parti "Europe-Ecologie les Verts"...

Quant à la campagne, mal engagée, elle prendra finalement un tour inattendu qui jette une lumière nouvelle sur la politique française...

Les deux acteurs principaux s'amusent visiblement dans ces rôles de losers attachants et le film profite du talent comique de Jean Dujardin. Malgré la différence physique avec Nicolas Sarkozy, l'acteur oscarisé qui a eu l'impression de former avec Grégory Gadebois "une sorte de duo façon Gabin-De Funès", ferait presque oublier l'original à coup de mimiques et d'intonations.

Réalisatrice éclectique (du drame passionnel "Perfect Mothers" à "Police" avec Omar Sy et déjà Grégory Gadebois), la cinéaste Anne Fontaine explique avoir voulu un film "joyeux, sans jamais tomber dans l'imitation ou la parodie". Pas "didactique" ni "militant", "Présidents" "touche quand même à l'objet de la politique", ajoute-t-elle dans les notes de production.