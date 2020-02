Prévention du suicide agricole: une mission confiée à un député LREM

Le gouvernement a confié au député (LREM) du Lot et Garonne, Olivier Damaisin, de faire l'état des lieux du mal-être paysan et de proposer des pistes de prévention au suicide agricole, a indiqué samedi le président de la Mutualité sociale agricole (MSA), Pascal Cormery, au salon de l'agriculture.

"Je vais auditionner les syndicats agricoles, la MSA et des familles impactées", a expliqué à l'AFP M. Damaisin, présent au Salon inauguré samedi. Dans une tribune dont il a confié le texte à l'AFP, il s'inquiète de la "pression inédite" qui semble "s'accroître sur les agriculteurs depuis les années 1990".

"Je devrais rendre un rapport dans six mois au Premier ministre, ainsi qu'au ministre de l'Agriculture et à celui de la Santé" a-t-il ajouté.

Selon M. Macron, "le manque de revenus et le manque de perspectives" peuvent expliquer une partie du grand malaise resenti dans les campagnes.

Les chiffres les plus récents de la MSA, la sécurité sociale des agriculteurs, montrent qu'il y a eu 372 suicides de paysans en 2015, année de crise dans le secteur laitier, contre 150 cas en moyenne par an entre 2007 et 2011.

Lors de son passage sur le stand de la MSA, le président de la République a longuement évoqué le sujet, notamment avec le cinéaste Edouard Bergeon, réalisateur du film "Au nom de la terre", avec Guillaume Canet, qui relatait le suicide d'un agriculteur.

Le président a félicité Edouard Bergeon pour son film qui a battu des records de fréquentation, attirant plus de deux millions de spectateurs en France depuis septembre 2019.

"C'est magnifique, c'est un des films qui m'a le plus marqué" a dit M. Macron à Edouard Bergeon.

Le réalisateur en a profité pour attirer l'attention du président sur deux sujets connexes. Brandissant son téléphone, il lui a montré que les relevés bancaires reçus par un agriculteur en difficulté portaient la mention "redressement judiciaire" à même l'enveloppe. "La stigmatisation est énorme, c'est le facteur qui distribue dans un environnement où tout se sait dans les campagnes" a dénoncé le cinéaste.

Deuxièmement, il a sollicité pour l'association Solidarité Paysans, qui assiste les paysans en détresse financière, matérielle et/ou morale, une reconnaissance d'association d'utilité publique.

Après avoir demandé combien de bénévoles comptait l'association, le président lui a promis de regarder le dossier et l'a transmis à ses conseillers.