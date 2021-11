Primé à l'étranger, interdit en Iran: le sort du réalisateur Abolfazl Jalili

"Les responsables ne me portent pas dans leur coeur", soupire le réalisateur iranien Abolfazl Jalili, dont les films sont inaccessibles à ses compatriotes, mais souvent primés dans les festivals internationaux.

"Si vous voulez comprendre l'Iran, regardez son cinéma, c'est l'âme de ce pays", rappelle Alireza Khalili, un des organisateurs du premier festival du cinéma iranien de Chantilly, près de Paris (jusqu'à dimanche).

Présenté en clôture de ce festival, "Le Chemin inversé", le dernier film d'Abolfazl Jalili, n'a pourtant pas obtenu l'autorisation d'être diffusé dans son propre pays. Sur la douzaine de films qu'il a réalisés, un seul a obtenu l'autorisation d'être montré en Iran... pendant une semaine.

Il s'agissait de "La Gale" (1987) sur le sort d'un adolescent inculpé pour la diffusion de journaux clandestins et envoyé dans une maison de redressement.

"Une fois, j'ai posé la question: +par quel miracle ne montrez-vous pas mes films?+ On m'a répondu +tes films, les gens croient que c'est du réel, que ce qui se passe est la vérité+", explique M. Jalili à l'AFP.

Dans "Le Chemin inversé" (2020), déjà primé au festival du cinéma d'Asie de Shanghaï, il met en scène un jeune cinéaste, Emkan, qui se heurte au refus des institutions de son pays de diffuser ses films.

Quand on l'interroge sur les similitudes entre son parcours et celui d'Emkan, il esquisse un sourire: "Emkan n'est qu'un dixième de ce que j'ai supporté moi-même dans le cinéma", confie celui qui a commencé par tourner des documentaires et à qui on reproche des scénarios trop crus.

Au niveau de la diffusion des productions culturelles iraniennes, la République islamique est ambigüe : la censure n'est pas univoque, certains cinéastes sont encensés par le régime et présentés fièrement à l'international comme Asghar Farhadi, quand d'autres sont bannis.

- Rester en contact -

Ainsi, malgré une récompense pour "Un homme intègre" au festival de Cannes 2017, le réalisateur Mohammad Rasoulof a été condamné à un an de prison pour propagande contre le régime.

D'autres sont dans des zones plus grises, tantôt encensés, tantôt interdits, ou promus seulement à l'international, comme Abolfazl Jalili.

Né en 1957 à Saveh, dans le centre de l'Iran, Abolfazl Jalili a d'abord réalisé des films pour la télévision. Malgré les obstacles, il vit et tourne la plupart de ses films dans son pays, et pointe sa caméra le plus souvent sur des personnages d'enfants ou d'adolescents.

Ses productions sont régulièrement primées : à la Mostra de Venise pour "Det, une petite fille" (1996), à Locarno pour "Danse de la poussière" (1999). Il a également été en compétition à Cannes en 1999 avec "Les contes de Kish".

"Lorsque je conteste, on me demande pourquoi je suis mécontent, puisque mes films sont des succès dans les autres pays", affirme M. Jalili.

Alors pour rester en contact avec le public iranien, il utilise des moyens détournés: "Je donne des interviews, je fais des interventions dans les universités, via Instagram". Il assume d'ailleurs d'aller davantage au cinéma pour voir les gens qui s'y rendent que pour voir des films.

Abolfazl Jalili prépare un prochain long-métrage et espère bénéficier d'une exposition maximale.

"Parfois, on me dit que je devrais repousser les Etats-Unis. Mais en tant qu'artiste, mon devoir est d'attirer tout le monde, sans exception", alors que les deux pays sont à couteaux tirés depuis des décennies.