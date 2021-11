Prison ferme à nouveau requise contre l'homme accusé d'agression sexuelle sur Edouard Louis

Une peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans ferme a été requise lundi à l'encontre d'un homme jugé en appel à Paris pour l'agression sexuelle du romancier Edouard Louis, des poursuites dont il avait été relaxé par le tribunal correctionnel.

L'avocate générale a demandé la même peine que celle requise en première instance par l'accusation, soit quatre ans de prison dont deux ans avec sursis probatoire contre Riadh B., Algérien de 36 ans.

Le prévenu, également surnommé Reda, a de nouveau contesté toute violence à l'égard de l'écrivain aujourd'hui âgé de 30 ans, absent à l'audience comme lors du premier procès.

Maintenant ses dénégations, Riadh B. a refusé de répondre aux questions de la cour, expliquant avoir déjà "dit toute la vérité" dans "cette histoire" qui le rend "malade".

Le soir du 25 décembre 2012, Edouard Louis, qui s'appelait alors Eddy Bellegueule et n'était pas encore un auteur célèbre, avait déposé une plainte pour viol sous la menace d'une arme et vols aggravés.

Aux policiers, il avait rapporté avoir rencontré dans la rue un homme prénommé Reda qui l'avait accompagné chez lui. Il avait expliqué avoir eu des relations sexuelles consenties, avant de se rendre compte que sa tablette et son téléphone avaient disparu.

Confronté, Reda était, d'après les déclarations du plaignant, devenu menaçant, l'avait étranglé avec une écharpe puis violé.

De cette nuit, Edouard Louis avait tiré l'ouvrage "Histoire de la violence", publié en janvier 2016, quelques jours avant l'arrestation fortuite de son agresseur présumé dans une autre affaire.

A l'issue de l'instruction, comme dans de nombreux dossiers d'accusations de viol, les faits avaient été requalifiés en "agression sexuelle", amenant l'affaire devant un tribunal et non aux assises.

En décembre 2020, le tribunal correctionnel avait condamné Riadh B. à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour vols aggravés, mais l'avait relaxé du chef d'agression sexuelle, notamment en raison de "l'inconstance des déclarations" d'Edouard Louis qui avait de plus toujours refusé la confrontation avec celui qu'il accusait.

Dans une lettre lue par son avocat Me Emmanuel Pierrat, le romancier assure à la cour que s'il n'était pas présent à l'audience ce n'est "pas par lâcheté ou par désinvolture", mais "tout simplement parce qu'(il a) peur".

L'avocate de la défense, Me Marie Dosé, a déploré une "manipulation du judiciaire", un livre qui "a pollué" le dossier. Lors de la promotion de son ouvrage, Edouard Louis avait asséné que "c'était la vérité". Après l'arrestation de Riadh B, "il ne pouvait pas y avoir de retour en arrière possible" pour l'écrivain, a estimé Me Dosé qui a plaidé la relaxe.

La cour d'appel rendra sa décision le 31 janvier.