Prix Albert Londres 2018 : Appel Ã  candidature

Le 80e Prix Albert Londres, qui récompense le meilleur reportage écrit et audiovisuel de l'année, et le Prix Albert Londres du livre seront remis en octobre, a annoncé lundi l'association dans son traditionnel appel à candidatures.

L'association Albert Londres a créé l'an dernier le "Prix Albert Londres du Livre" comme "un bel encouragement à la fois pour les jeunes journalistes, parfois freinés dans leur travail et leurs ambitions dans des médias où la place et les moyens de reportage sont limités, et pour les éditeurs qui accueilleront peut-être avec plus d'ouverture et d'enthousiasme les projets journalistiques novateurs", selon la présidente du jury et de l'association, Annick Cojean.

Il avait été remporté par le livre de David Thomson, "Les revenants" (Seuil), sur les jihadistes français de retour de Syrie et d'Irak.

Créé en 1933 en hommage au journaliste français (1884-1932), père du grand reportage moderne, le prix récompense aussi chaque année le meilleur reporter de presse écrite, et, depuis 1985, le meilleur reporter audiovisuel.

Les lauréats reçoivent chacun 3.000 euros. Le prix sera remis en octobre, à une date et en un lieu qui restent à préciser, et, comme chaque année, "seules les qualités d'écriture et de reportage seront appréciées".

Pour y participer les candidats doivent être francophones (donc pas nécessairement français), avoir moins de 41 ans (y compris tous les co-auteurs) et remplir un dossier de candidature disponible sur le site: www.prixalbertlondres.fr avant le 29 juin.

La carte de presse n'est pas obligatoire pour concourir au prix, ouvert à tous les genres de presse (économique, politique, sportive, culturelle...). Les journalistes peuvent se présenter à titre individuel, il n'est pas nécessaire d'être recommandé par un journal, un diffuseur, une société de production ou un éditeur.

Le jury 2018 est composé de lauréats du célèbre prix: Lise Blanchet, Hervé Brusini, Annick Cojean, Thierry Desjardins, François Hauter, Christian Hoche, Catherine Jentile, Marc Kravetz, Jean-Xavier de Lestrade, Manon Loizeau, Alain Louyot, Jean-Paul Mari, Michel Moutot, Philippe Rochot, Patrick de Saint-Exupéry, Henri de Turenne, Olivier Weber, ainsi que des lauréats 2016, Claire Meynial, Sophie Nivelle-Cardinale, Etienne Huver et de 2017, Samuel Forey, Matthieu Rénier, Tristan Waleckx et David Thomson.