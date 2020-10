Prix Femina: trois femmes et deux hommes en finale

Trois romancières et deux romanciers sont en finale pour le prix Femina du roman français, dont Serge Joncour et Olivia Elkaim, a annoncé le jury à l'AFP mercredi.

Le Femina a éliminé deux livres qui avaient du succès chez les jurys des prix littéraires d'automne, "Chavirer" de Lola Lafon et "Héritage" de Miguel Bonnefoy.

Il a gardé six titres pour son prix du roman étranger, et six également parmi les essais (dont une moitié de biographies).

Ces prix doivent être décernés le 3 novembre.

Troisième sélection de romans français:

- Thierry Clermont, "Barroco bordello" (Seuil)

- Olivia Elkaim, "Le Tailleur de Relizane" (Stock)

- Serge Joncour, "Nature humaine" (Flammarion)

- Marie-Hélène Lafon, "Histoire du fils" (Buchet-Chastel)

- Diane Mazloum, "Une piscine dans le désert" (JC Lattès)

Troisième sélection de romans étrangers:

- Kiran Millwood Hargrave, "Les Graciées" (Robert Laffont)

- Deborah Levy, "Le Coût de la vie" et "Ce que je ne veux pas savoir" (Editions du Sous-Sol)

- Tiffany McDaniel, "Betty" (Gallmeister)

- Eshkol Nevo, "La Dernière Interview" (Gallimard)

- Eduardo Fernando Varela, "Patagonie route 203" (Métailié)

- Colson Whitehead, "Nickel Boys" (Albin Michel)

Deuxième sélection d'essais:

- Dominique Fortier, "Les Villes de papier: une vie d'Emily Dickinson" (Alto)

- Caroline Fourest, "Génération offensée" (Grasset)

- Hélène Gestern, "Armen" (Arléa)

- Christophe Granger, "Joseph Kabris ou les possibilités d'une vie" (Anamosa)

- Charif Majdalani, "Beyrouth 2020" (Actes Sud)

- Krzysztof Pomian, "Le Musée, une histoire mondiale, tome I" (Gallimard)