Prix Femina: Virginie Despentes absente de la première sélection

Le roman vedette de la rentrée littéraire, "Cher connard" de Virginie Despentes, est absent de la première sélection du prix Femina, qui compte 16 romans français, a indiqué le jury jeudi.

Si Virginie Despentes a été pendant un an, en 2015, membre de ce jury exclusivement féminin, cela n'a pas été une raison pour l'écarter. "Le livre n'est pas venu dans la discussion", a indiqué à l'AFP une source proche du jury.

Parmi les choix du Femina, on retrouve deux titres qui ont également plu aux jurys du Goncourt et du Renaudot: celui de Grégoire Bouillier, "Le coeur ne cède pas", enquête sur l'agonie volontaire d'une vieille dame, et celui d'Yves Ravey, "Taormine", roman noir situé en Sicile.

Un premier roman est sur la liste, celui de Polina Panassenko sur ses difficultés d'immigrée russe avec l'administration française.

Le prix Femina doit être remis le 7 novembre au musée Carnavalet à Paris.

Romans français:

- Miguel Bonnefoy, "L'Inventeur" (Rivages)

- Grégoire Bouillier, "Le coeur ne cède pas" (Flammarion)

- Thierry Clermont, "Long Island, baby" (Stock)

- Sandrine Collette, "On était des loups" (JCLattès)*

- Brigitte Giraud, "Vivre vite" (Flammarion)*

- Sibylle Grimbert, "Le Dernier des siens" (Anne Carrière)*

- Claudie Hunzinger, "Un chien à ma table" (Grasset)*

- Oriane Jeancourt Galignani, "Quand l'arbre tombe" (Grasset)*

- Marie Nimier, "Petite soeur" (Gallimard)

- Christophe Ono-dit-Biot, "Trouver refuge" (Gallimard)*

- Polina Panassenko, "Tenir sa langue" (L'Olivier)*

- Yves Ravey, "Taormine" (Minuit)*

- Lucie Rico, "GPS" (POL)*

- Olivia Rosenthal, "Un singe à ma fenêtre (Verticales)

- Maud Simonnot, "L'Heure des oiseaux" (L'Observatoire)

- Anne-Sophie Subilia, "L'Épouse" (Zoe)*

[Les 10 romans marqués d'un astérisque concourront également au prix Femina des lycéens]

Romans étrangers:

- Viola Ardone, "Le Choix" (Albin Michel, Italie)

- Russell Banks, "Oh, Canada" (Actes Sud, États-Unis)

- Gabriel Byrne, "Mes fantômes et moi" (Sabine Wespieser, Irlande)

- Mia Couto, "Le Cartographe des absences" (Metailié, Mozambique)

- Rachel Cusk, "La Dépendance" (Gallimard, Grande-Bretagne)

- Nathan Harris, "La Douceur de l'eau" (Philippe Rey, États-Unis)

- Angelika Klüssendorf, "Le 34 septembre" (Chambon, Allemagne)

- Andreï Kourkov, "Les Abeilles grises" (Liana Levi, Ukraine)

- Jarred McGinnis, "Le Lâche" (Metailié, États-Unis)

- Lutz Steiler, "Stern 111" (Verdier, Allemagne)

- Alexander Starrit, "Nous les Allemands" (Belfond, Grande-Bretagne)

- Maria Stepanova, "En mémoire de la mémoire" (Stock, Russie)

- Brandon Taylor, "Real life" (La Croisée, États-Unis)

- Colm Toibin, "Le Magicien" (Grasset, Irlande)

- Juan Gabriel Vasquez, "Une rétrospective" (Seuil, Colombie)

- Hanya Yanagihara, "Vers le paradis" (Grasset, États-Unis)