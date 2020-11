Prix Goncourt et Renaudot le 30 novembre, même si les librairies sont fermées

Les prix Goncourt et Renaudot seront remis le 30 novembre, avec l'espoir que les librairies soient alors rouvertes ou sur le point de rouvrir, ont annoncé les deux jurys vendredi.

"Les académiciens Goncourt se sont réunis ce vendredi 13 novembre au matin par visioconférence et, suite aux propos du Premier ministre de la veille, annoncent qu'ils proclameront le prix Goncourt 2020 lundi 30 novembre", a indiqué l'Académie Goncourt dans un communiqué.

Jeudi, le chef du gouvernement Jean Castex a laissé entrevoir la possibilité d'une réouverture des commerces "non essentiels" à partir du 1er décembre.

Les académiciens Goncourt ont souhaité anticiper une issue heureuse pour les libraires.

"Tous tiennent à ce que chacune et chacun puisse acheter des livres pour les fêtes de fin d'année. Cette date du 30 novembre, qui devrait précéder - enfin - la réouverture essentielle des librairies, permettra aux libraires d'être approvisionnés à temps", ont-ils ajouté.

Le Renaudot a décidé de suivre. "Comme il est de tradition, les Renaudot annonceront leurs lauréats le même jour que les Goncourt", a indiqué à l'AFP le président du jury, Georges-Olivier Châteaureynaud.

Le Goncourt, le plus prestigieux des prix littéraires français, devait initialement être remis le 10 novembre.

Mais le 29 octobre, à la veille du début d'un deuxième confinement qui signifiait l'obligation pour les librairies de fermer leurs portes, l'Académie Goncourt avait indiqué qu'elle le reportait "à une date indéterminée". "Pour les académiciens il n'est pas question de le remettre pour qu'il bénéficie à d'autres plateformes de vente", avait-elle dit.

Parmi les autres prix, certains ont suivi cette ligne, comme le Renaudot ou l'Interallié, ainsi que le Goncourt des lycéens. Mais d'autres ont préféré maintenir leur date, et le Femina et le Médicis par exemple ont été remis respectivement les 2 et 6 novembre.

Le jury de l'Interallié, traditionnellement l'un des derniers prix remis, a indiqué à l'AFP vendredi qu'il réfléchissait encore à la date.

Les libraires ont le droit de vendre par correspondance ou sur leur pas de porte des ouvrages précommandés. "En attendant, merci aux lecteurs de privilégier, pour leurs achats de livres, le click and collect des librairies", a souligné l'Académie Goncourt.