Prix Goncourt: François Busnel salue une "nouvelle génération"

Le journaliste François Busnel, qui a laissé la présentation de l'émission "La Grande Librairie", a salué mercredi l'arrivée d'une "nouvelle génération" parmi les prétendants au prix Goncourt, décerné jeudi.

"Dire qu'une nouvelle génération a accès aux grands prix littéraires, c'est envoyer des signaux intéressants, dynamiques, et c'est ça qui m'intéresse", a déclaré M. Busnel à l'AFP.

Après un Goncourt remporté en 2021 par un trentenaire, Mohamed Mbougar Sarr, deux des quatre finalistes du Goncourt cette année le sont aussi: Cloé Korman (avec "Les presque soeurs") et Makenzy Orcel ("Une somme humaine").

Les deux autres finalistes sont Giulano da Empoli, auteur à 49 ans d'un premier roman ("Le Mage du Kremlin"), et Brigitte Giraud, qui à 56 ans n'a jamais remporté de grand prix d'automne.

"Ce n'est pas en passant un habit vert et s'armant d'une épée ridicule qu'on fait avancer la cause de la littérature. C'est en faisant du livre d'un gamin de 30 ans, qui a des rêves et des idées, un best-seller", a estimé M. Busnel.

"Ils (les jurés du Goncourt) sont en train de se bouger. C'est prendre des risques, parmi les têtes chenues qui composent d'habitude l'assemblée des rencontres littéraires", selon lui.

"Et c'est le plus excitant dans une vie de lecteur: découvrir qui sera le prochain Nobel, qui sera énorme dans 20 ans. On aimerait savoir ce que se sont dit ceux qui ont vu les premières représentations de pièces de Shakespeare!", a-t-il conclu.

François Busnel est président de la 40e édition du festival littéraire de la Foire de Brive, du 4 au 6 novembre à Brive-la-Gaillarde (Corrèze).

Parmi les quelque 300 auteurs invités à ce rendez-vous, il a mis à l'honneur, pour des conversations, des auteurs comme Sylvain Tesson qui "a redonné le goût aux Français pour une littérature qu'on avait un peu oubliée, celle du voyage, de l'aventure", ou Marie Vingtras, autrice d'un premier roman remarqué, "Blizzard".