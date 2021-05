Prix international de la fiction arabe au Jordanien Jalal Barjas

L'auteur jordanien Jalal Barjas a remporté mardi à Abou Dhabi le Prix international de la fiction arabe pour son roman "Cahiers du libraire".

Le prestigieux prix de la fiction arabe (IPAF) est remis chaque année à des auteurs contemporains de langue arabe dans le but de promouvoir les écrivains de la région sur la scène littéraire internationale. Il est financé par le département de la culture et du tourisme d'Abou Dhabi, capitale des Emirats arabes unis.

Barjas recevra 50.000 dollars et des fonds seront fournis pour traduire le livre en anglais, ont indiqué les organisateurs sur leur site.

Né en 1970, Barjas est poète et romancier et a publié deux recueils de poésie et une série de romans et de nouvelles, remportant de nombreux prix.

"L'auteur nous présente les portraits les plus sombres de l'itinérance et de la pauvreté, où le sens a été perdu et l'espoir déchiré par les racines, transformant la vie en un royaume de cauchemars", a déclaré Chawki Bazih, président du jury du prix.

"Malgré cela, le roman n'appelle pas au désespoir. Au contraire, à travers lui, l'auteur dit qu'atteindre les profondeurs de la douleur est une condition nécessaire pour trouver de nouveaux rêves et se redresser avec espoir sur un terrain plus ferme. "Cahiers du libraire" a été choisi parmi une liste restreinte de six romans.

Cinq autres auteurs d'Algérie, d'Irak, de Jordanie, du Maroc et de Tunisie recevront chacun 10.000 dollars pour leur oeuvres, ont indiqué les organisateurs.

Ce prix a été remporté l'an dernier par le jeune écrivain algérien Abdelouahab Aissaoui pour son roman "The Spartan Court", une fresque sur la colonisation française de l'Algérie au début du XIXe siècle.

bure-dm/hj/bfi