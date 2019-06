Prix Maya : Vincent Message récompensé pour son roman "Défaite des maîtres et possesseurs"

L'écrivain Vincent Message a reçu samedi soir à Tours le Prix Maya, qui se veut la première récompense littéraire animaliste de France, pour son roman "Défaite des maîtres et possesseurs" aux éditions Points, ont annoncé dimanche les organisateurs.

Quatre romans étaient en compétition. Le jury de personnalités composé notamment d'Isabelle Attard , docteure en archéozoologie et ancienne députée du Calvados et de Muriel Arnal, fondatrice de l'association One Voice, a salué cette fable ou Vincent Message inverse les rôles : les hommes sont devenus des animaux de compagnie.

Un autre récompense a été remise aux auteurs de la bande dessinée "Les paupières des poissons" réalisée par Sébastien Moro et Fany Vaucher, aux éditions La Plage.

L'artiste plasticien François Riou Morinière a réalisé pour les lauréats, une oeuvre d'art représentant un éléphant fait à partir de déchets plastiques, symbole du Prix Maya, soutenu par l'association L214, le mouvement Utopia et l'association Végétarienne de France.