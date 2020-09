Prix Médicis: 15 romans français dont Carrère, 13 étrangers en lice

Le jury du prix Médicis a retenu dans sa première sélection vendredi 15 romans en français, dont celui d'Emmanuel Carrère ("Yoga"), et 13 étrangers.

"Yoga", bien placé dans les classements des ventes, avait été délaissé dans la première liste du Renaudot, publiée mardi.

Il côtoie deux autres titres de POL (Lise Charles, "La Demoiselle à coeur ouvert"; Laure Gouraige, "La Fille du père") ou encore deux de Gallimard (Hervé Le Tellier, "L'Anomalie"; Eric Reinhardt, "Comédies françaises") et deux de Seuil (Chloé Delaume, "Le Coeur synthétique"; Sarah Chiche, "Saturne") maisons les mieux représentées.

Albin Michel, éditeur d'Amélie Nothomb ("Les Aérostats"), Grasset ou encore Flammarion sont absents de la liste côté français.

Côté étranger, on note entre autres l'ambitieux "Les Lionnes" de Lucie Ellmann (1.000 pages de monologue) et deux romans qui évoquent l'Iran: "Aria" de Nazanine Hozar, et "Les Garçons de l'amour" de Ghazi Rabihavi. La Britannique d'origine sud-africaine Deborah Levy place deux oeuvres parues en même temps, que le jury considère comme deux volets d'un diptyque autobiographique.

Romans français et francophones:

- Emmanuel Carrère, "Yoga" (POL)

- Lise Charles, "La Demoiselle à coeur ouvert" (POL)

- Sarah Chiche, "Saturne" (Seuil)

- Chloé Delaume, "Le Coeur synthétique" (Seuil)

- Pierre Ducrozet, "Le Grand Vertige" (Actes Sud)

- Laure Gouraige, "La Fille du père" (POL)

- Hervé Le Tellier, "L'Anomalie" (Gallimard)

- Celia Levi, "La Tannerie" (Tristram)

- Simon Liberati, "Les Démons" (Stock)

- Jean-Pierre Martin, "Mes fous" (L'Olivier)

- Diane Mazloum, "Une piscine dans le désert" (JC Lattès)

- Laurent Mauvignier, "Histoires de la nuit" (Minuit)

- Eric Reinhardt, "Comédies françaises" (Gallimard)

- Marie-Eve Thuot, "La Trajectoire des confettis" (Editions du Sous-Sol)

- Camille de Toledo, "Thésée, sa vie nouvelle" (Verdier)

Romans étrangers:

- Eva Baltasar, "Permafrost" (Verdier)

- Brit Bennett, "L'Autre Moitié de soi" (Autrement)

- Jeanine Cummins, "American Dirt" (Philippe Rey)

- Gyrdir Eliasson, "La Fenêtre au sud" (La Peuplade)

- Lucy Ellmann, "Les Lionnes" (Seuil)

- Yaa Gyasi, "Sublime royaume" (Calmann-Lévy)

- Nazanine Hozar, "Aria" (Stock)

- Deborah Levy, "Le Coût de la vie" et "Ce que je ne veux pas savoir" (Editions du sous-sol)

- Colum McCann, "Apeirogon" (Belfond)

- Antonio Muñoz Molina, "Un promeneur solitaire dans la foule" (Seuil)

- Ghazi Rabihavi, "Les Garçons de l'amour" (Serge Safran)

- Jon Kalman Stefansson, "Lumière d'été, puis vient la nuit" (Grasset)

- Charles Yu, "Chinatown, intérieur" (Aux Forges de Vulcain)