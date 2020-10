Prix Nobel: dans les comités, cherchez les femmes

Marie Curie, Selma Lagerlöf ou plus récemment Esther Duflo comptent parmi les 5% de lauréates d'un Nobel depuis 1901. Souvent absentes des palmarès, les femmes sont aussi minoritaires au sein des comités Nobel: elles sont moins d'un quart à avoir planché sur les lauréats 2020 annoncés la semaine prochaine.

Les récompenses scientifiques, la littérature et l'économie sont décernées en Suède, la paix en Norvège, deux pays hérauts de la parité qui se targuent de guider les autres sur le chemin de l'égalité des sexes.

A Stockholm pourtant, seuls des hommes sont à la tête des comités Nobel cette année.

Et les comités pour l'économie (deux femmes sur onze membres), la chimie (trois sur dix), la médecine (quatre sur 18), et particulièrement celui de physique (une sur sept), sont loin de la parité. Même la littérature (deux sur sept) est loin du compte.

Pour Eva Olsson, seule femme du comité de physique, l'explication est avant tout mathématique, du fait du faible nombre de femmes dans sa discipline.

La physicienne reconnaît que "les modèles à suivre sont importants afin d'inspirer plus de jeunes étudiantes", même si elle assure que "le travail au sein du comité n'est pas affecté" par le manque de parité.

Si dans les comités, la part des femmes a augmenté ces dernières années, "il est clair que la situation s'améliore progressivement mais lentement", reconnaît Göran K. Hansson, secrétaire général de l'Académie royale des sciences.

- Bon élève -

A Stockholm, les comités sont majoritairement issus de leur institution de référence: l'Académie suédoise pour la littérature, l'Assemblée Nobel de l'Institut Karolinska à Stockholm pour la médecine, l'Académie royale des sciences pour physique, chimie et économie.

S'ils n'ont pas le dernier mot quant au choix final des lauréats -- qui revient à leur académie dans leur ensemble -- c'est à ces petits groupes qu'incombe la mission de préparer la liste décisive des potentiels nobélisés.

Pour la paix, c'est au Parlement norvégien, en tenant compte du rapport de force politique, de désigner les cinq membres du comité, à la fois organe de travail et celui qui décide du ou des lauréats.

C'est d'ailleurs en Norvège qu'il faut se tourner pour trouver le bon élève 2020: deux femmes pour trois hommes, dont la seule présidente d'un comité.

Or la féminisation influe vraisemblablement sur le choix des lauréats, souligne Olav Njølstad, secrétaire du comité de la paix à Oslo: "il est naturel de penser que les deux vont de pair".

Depuis 2001, tous prix confondus, 24 femmes ont été récompensées, plus du double qu'au cours des deux décennies précédentes (11).

Même s'il y a de plus en plus de femmes dans les académies, "les hommes restent majoritaires dans l'Académie royale des sciences", remarque Eva Mörk, première femme a avoir siégé au sein du comité pour le prix d'économie en 2011 et membre du comité 2020.

"Les comités scientifiques traînent la tradition d'avoir eu plus de professeurs masculins scientifiquement hautement qualifiés jusqu'à aujourd'hui", explique Olav Njølstad.

- Elus à vie -

"Ce n'est peut-être qu'au cours des dix-vingt dernières années que cela a commencé à être plus équilibré" au sein du corps professoral, dit-il.

Dans des institutions toutes entières dédiées au progrès, le processus de féminisation est ralenti par un autre paramètre: dans la plupart des académies dont sont issus les comités, les membres sont élus à vie.

"Ils restent en place longtemps, il y a donc un décalage temporel" avec le paysage actuel de la recherche scientifique, souligne M. Njølstad.

Les membres du comité norvégien, eux, sont nommés pour six ans.

S'il a fallu attendre 1948 pour qu'une femme y entre, dans un passé proche, le comité a compté une majorité de femmes. Jusqu'à quatre sur cinq membres, entre 2000 et 2018, à tel point que des plaisanteries ont couru sur le besoin de quotas d'hommes.

Si les sciences peuvent avoir l'excuse d'être encore très masculines, pourquoi la littérature reste-t-elle à la traîne?

Le comité ne compte que deux femmes, deux expertes dont aucune titulaire de plein droit à l'Académie suédoise, depuis que l'écrivain Kristina Lugn est décédée au printemps.

"Nous nous efforçons de parvenir à un équilibre entre les sexes", assure Mats Malm, secrétaire du comité. "Lors de la constitution du comité (...) un équilibre parfait n'a pas été possible", reconnaît-il.

Première femme devenue secrétaire perpétuelle de l'Académie suédoise, Sara Danius - décédée depuis - avait quitté ses fonctions en 2018 à la suite du scandale qui avait secoué l'institution.