Prix Nobel de littérature : la Polonaise Olga Tokarczuk et l'Autrichien Peter Handke récompensés

Exceptionnellement l'Académie suédoise a annoncé deux lauréats du Prix Nobel de littérature ce jeudi 10 octobre. L'un pour 2018 : la Polonaise Olga Tokarczuk (2018) ; et l'autre pour 2019 : l'Autrichien Peter Handke (2019).

Prix Nobel 2018, Olga Tokarczuk

Elle est considérée comme la plus douée des romanciers de sa génération en Pologne, emporte le lecteur dans une quête de la vérité à travers des univers polychromes, mêlant avec finesse le réel et le métaphysique.



Engagée politiquement à gauche, écologiste et végétarienne, l'écrivaine de 57 ans, la tête toujours couverte de dreadlocks, n'hésite pas à critiquer la politique de l'actuel gouvernement conservateur nationaliste de Droit et Justice (PiS).



Née le 29 janvier 1962 dans une famille d'enseignants à Sulechow dans l'ouest de la Pologne, elle est auteure d'une douzaine d'ouvrages. Diplômée de psychologie à l'Université de Varsovie, elle s'intéresse aux travaux de Karl Jung. Pendant un temps, elle travaille comme psychothérapeute à Walbrzych (sud-ouest) et s'essaie à l'écriture. Elle publie un recueil de poèmes, avant de se lancer dans la prose.



Après le succès de ses premiers livres, elle se consacre entièrement aux lettres et s'installe dans le village de Krajanow dans les monts Sudètes (sud-ouest). Aujourd'hui, ses livres sont des bestsellers en Pologne, traduits dans plus de 25 langues, dont le catalan et le chinois. Plusieurs de ses ouvrages ont été portés sur scène et à l'écran.



Son oeuvre, extrêmement variée, va d'un conte philosophique "Les Enfants verts" (2016), à un roman policier écologiste engagé et métaphysique "Sur les ossements des morts" (2010), et à un roman historique de 900 pages "Les livres de Jakob (2014)".

Prix Nobel 2019, Peter Handke

L'écrivain autrichien de 76 ans est récompensé cette année pour son “exploration de la périphérie et de la singularité de l’expérience humaine”.



Il débute sa carrière en 1966 avec une nouvelle intitutlée "Die Hornissen". Scénariste pour le théâtre et le cinéma, nous lui devons le scénario du film “Ailes du désir” de Wim Wenders.

#MeToo à l'Académie

L'année dernière l'Académie avait dû renoncé à toute nomination l'année dernière. L'institution se trouvait alors au coeur d'un scandale d'agression sexuelle révélé au faîte du mouvement #MeToo.

Après des démissions en chaîne et l'intervention du roi pour réformer les statuts, les gardiens du temple, leurs illusions perdues, aspirent à refermer le livre d'une funeste période.



Un prix alternatif avait alors été remis par une "Nouvelle Académie", un groupe formé par 109 intellectuels suédois.



Le Nobel le mieux doté

C'est l'écrivaine française Maryse Condé qui a finalement reçu le "prix Nobel de littérature alternatif" de cette "Nouvelle Académie", le 9 décembre à Stockholm (Suède) ainsi qu'un montant d'un million de couronnes (97 000 euros). Son oeuvre est largement inspirée par l'histoire de l'esclavage.

La somme du "vrai" Nobel est, elle, considérable. Il s'agit du prix le plus doté par l'Académie suédoise soit 9 millions de couronnes (830.000 euros. Dans son testament, l'inventeur Alfred Nobel a confié à l'institution suédoise la mission de récompenser chaque année "l'auteur de l'ouvrage littéraire le plus remarquable d'inspiration idéaliste".



Quatre à cinq membres (sur 18) sont chargés de recueillir et discuter les propositions de nomination, avant de soumettre une liste de noms à l'ensemble des académiciens. Chaque année, elle reçoit quelque 350 propositions écrites de candidatures émanant d'anciens lauréats, académiciens, organisations et autres professeurs du milieu littéraire et linguistique.