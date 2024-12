Prochain album d'Astérix le 23 octobre, vers une destination mystère

Les dessinateurs et scénaristes Fabrice Caro - alias Fabcaro -, à gauche, et Didier Conrad reprennent du service pour le prochain album d'Astérix (à Vanves, le 24 octobre 2023)

Le prochain album d'Astérix sera publié le 23 octobre avec, au scénario, Fabcaro qui emmènera le célèbre Gaulois vers une destination encore tenue secrète, a annoncé l'éditeur lundi.

"Fabcaro signe son deuxième scénario aux côtés de l'incontournable Didier Conrad au dessin, pour le 41e album des aventures d'Astérix", ont indiqué les éditions Albert René dans un communiqué.

Le 40e, "L'Iris blanc" en 2023, avait été un grand succès de librairie, apprécié aussi par la critique.

"Quand on reprend une série aussi lue, on s'attend à se faire un peu asticoter", a déclaré à l'AFP l'auteur de cette aventure qui voyait les habitants du village gaulois se diviser autour d'un gourou adepte de développement personnel. "J'ai été agréablement surpris, ça a l'air d'avoir plu".

Cette fois, Astérix et Obélix repartiront loin, comme le veut la traditionnelle alternance entre "album de village" et "album de voyage".

"Quand on m'a demandé après d'enchaîner sur un deuxième album, on ne m'a pas demandé que ce soit un album voyage. Je me suis dit: on va respecter le rituel et partir sur un voyage", a expliqué le scénariste.

La destination choisie doit être révélée dans quelques mois. "C'est un vrai lieu qui existe", dit seulement Fabcaro, "une destination où j'avais envie d'aller, de passer du temps".

Pour Didier Conrad, le successeur d'Albert Uderzo au crayon, ce sera le septième album.

"Travailler avec Fabrice a été simple la première fois. La deuxième, c'est encore un peu plus simple parce qu'il est très rapide, réactif, économe dans ses efforts, si bien que j'ai très peu à refaire", a-t-il raconté à l'AFP.

Dessiner ces personnages, "ça devient plus naturel, petit à petit. Mais, pour l'instant, je ne peux pas le faire de mémoire, comme ça (...) Ce n'est quand même pas mon style donc, chaque fois, je dois un peu le réapprendre. J'ai un ou deux mois où je dois revisiter du Uderzo", a-t-il précisé.

Chaque album d'Astérix est systématiquement l'un des livres les plus vendus, sinon le plus vendu en France les années impaires.

En 2025, le personnage sera aussi le héros d'une série animée "prévue au premier semestre" sur Netflix, une adaptation de l'album "Le Combat des chefs" réalisée par Alain Chabat.