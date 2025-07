Prochaines enchères à Londres de pièces de la série "Downton Abbey"

Si vous rêvez de la robe de mariée de Lady Mary ou de la canne de Violet Crawley dans la série britannique Downton Abbey, ils seront bientôt mis aux enchères à Londres, lors d'une vente prévue mi-août.

Une vingtaine d'accessoires, costumes et décors issus de la célèbre série seront vendus lors d'enchères en ligne par la maison Bonhams du 18 août au 16 septembre, a-t-elle annoncé jeudi.

Parmi ces pièces: la voiture des Grantham, une Sunbeam 20/60 estimée entre 29.000 et 40.000 euros, la robe de mariée portée par Lady Mary lors de son mariage avec Matthew Crawley (saison 3, épisode 14), estimée de 3.500 à 5.000 euros, un sarouel de Lady Sybil (saison 1, épisode 4), estimé au même prix.

Une scène de la série britannique "Downton Abbey", le 7 mars 2012 à Londres AFP/Archives

Y figurent aussi la canne de Lady Violet Crawley, dont un éventail est aussi aux enchères, ainsi qu'un "clap" utilisé dans la production du film "Downton Abbey, une nouvelle ère", estimé de 1.200 à 1700 euros.

La série télévisée créée par Julian Fellowes, diffusée pour la première fois en 2010 au Royaume-Uni avant de conquérir le monde, raconte en six saisons et 52 épisodes la vie d'une riche famille aristocratique, les Crawley, et de leurs domestiques sur 30 ans.

Elle a été vue par plus de 120 millions de téléspectateurs dans le monde, selon Bonhams.

L'actrice américaine Elizabeth McGovern et l'acteur britannique Hugh Bonneville lors de la première mondiale du film "Downton Abbey : Une nouvelle ère", le 25 avril 2022 à Londres AFP/Archives

Parmi les acteurs principaux, Maggie Smith, décédée en septembre 2024, Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Michelle Dockery et Elizabeth McGovern.

Deux films ont été tirés de la série en 2019 et 2022. Un troisième, "The Grand Finale" est attendu en septembre.

Bonhams a précisé jeudi que les recettes de la vente seraient reversées à une organisation caritative anglaise, "Together for Short Lives", en faveur des enfants atteints de maladies limitant leur espérance de vie.