"Pupille": le parcours émouvant d'une adoption raconté au cinéma

Dans "Pupille", en salles mercredi, la réalisatrice Jeanne Herry suit au plus près le parcours d'un bébé, de sa naissance sous X à son arrivée chez sa mère adoptante, signant une fiction documentée qui laisse toute sa place à l'émotion.

Porté par des comédiens touchants, dont Élodie Bouchez, Sandrine Kiberlain et Gilles Lellouche, le film raconte l'histoire de Théo, remis à l'adoption par sa mère biologique. Alors que les services sociaux se mettent en mouvement, tout s'organise pour trouver sa mère adoptante.

Le film suit de façon alternée le parcours de cette femme qui se bat depuis dix ans pour avoir un enfant (Élodie Bouchez), celui de ce bébé et celui des différents intervenants de la chaîne sociale - de la "recueillante" qui vient voir la mère à l'hôpital à l'assistant familial (Gilles Lellouche, touchant dans un rôle d'homme vulnérable) qui s'occupera de Théo dans cette période de transition, en passant par une assistante sociale attachante jouée par Sandrine Kiberlain.

L'idée de ce projet est venue à Jeanne Herry après "le coup de fil d'une amie qui était sur le parcours de l'adoption", a-t-elle raconté à l'AFP.

"Elle m'a laissé un message qui m'a bouleversé, pour me dire que les services avaient un bébé pour elle, et qu'elle allait bientôt le rencontrer. Il y avait beaucoup d'émotions dans ce message, un peu contrastées parfois, et ça m'a allumée de l'intérieur. J'ai voulu savoir d'où venait ce bébé", a-t-elle ajouté.

La réalisatrice de 40 ans, dont c'est le deuxième long métrage après "Elle l'adore" - film entre thriller et comédie sur la fan d'un chanteur, avec déjà Sandrine Kiberlain, explique avoir voulu faire avec "Pupille" un "film sur le collectif, un collectif qui se bagarre et qui gagne".

Trouvant le bon équilibre entre fiction intimiste et documentaire, Jeanne Herry raconte cette odyssée tumultueuse de l'adoption étape par étape de façon délicate, au plus près de l'humain, des corps, des visages et des gestes.

"Les personnages vivent des moments importants tout le temps. Il n'y a pas mille façons d'aller filmer les cœurs et ce qui se passe dans nos têtes et ce qui nous traverse", explique la réalisatrice, fille du chanteur Julien Clerc et de l'actrice Miou-Miou, pour qui "les regards, les peaux, les détails du corps peuvent raconter ce qui traverse les êtres".

"Pour moi, c'est un film d'action psychologique", poursuit la cinéaste, qui travaillera début 2019 au remake de la série britannique à succès "Fleabag", avec Camille Cottin.