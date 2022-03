Quai du Polar: plus de 130 auteurs de romans policiers à Lyon

Le grand rendez-vous annuel des amateurs de romans policiers, Quai du Polar, réunit pour sa 18ème édition, prévue du 1er au 3 avril à Lyon, plus de 130 auteurs, dont des pointures internationales comme Harlan Coben, John Grisham, Deon Meyer ou Arnaldur Indridason.

Du roman noir au thriller, des livres à la bande dessinée ou au podcast, ce festival grand public gratuit déroule sa programmation foisonnante pendant trois jours, dans différents lieux emblématiques de Lyon et dans une quinzaine de librairies associées.

Cette 18ème édition dédiée à la thématique de la ville propose des conférences, des ateliers d'écriture, des dédicaces, des visites, des croisières, des films, des expositions et des séances musicales, mais aussi jeu de piste, escape game et "grande enquête" sur le terrain.

Le programme comprend aussi des temps d'échanges réservés aux professionnels et une session de formation pour les enseignants et les bibliothécaires.

Le milieu carcéral est associé à l'événement avec un concours de nouvelles et des visites de différents auteurs aux détenus dans des maisons d'arrêt et centres pénitentiaires de la région.

L'an dernier, Quai du Polar avait attiré 70.000 festivaliers, avec des événements exceptionnellement organisés en plein air ou en visioconférence en raison de la crise sanitaire.

Après deux années sous le signe du Covid-19, les organisateurs du festival se félicitent de la vitalité du secteur du livre avec en France, "une hausse de près de 20% du marché en 2021 par rapport à 2019, preuve que la littérature reste un vecteur de transmission essentiel".

Guillaume Musso, l'auteur de fiction le plus lu en France (avec un total de 24 millions d'ouvrages vendus, selon les chiffres de son éditeur), évoquera avec ses lecteurs son oeuvre traduite en 42 langues. Au coude à coude pour la troisième place au classement des auteurs les plus lus en 2021, Franck Thilliez et Michel Bussi animeront des rencontres et des ateliers.

Le festival accueille aussi des têtes d'affiche internationales, comme les Américains John Grisham et Harlan Coben, l'Islandais Arnaldur Indridason, l'Ecossais Irvine Welsh ou le Sud-Africain Deon Meyer.