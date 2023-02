Quais du polar: le roman policier espagnol à l'honneur à Lyon

Le polar espagnol sera à l'honneur du grand rendez-vous annuel des amateurs de romans policiers Quais du Polar, qui réunira fin mars à Lyon des dizaines d'auteurs, dont de grandes signatures internationales telles que R.J. Ellory, Jake Adelstein ou William Boyle.

"On a trois grandes thématiques cette année: un focus sur le polar espagnol, en plein foisonnement avec 13 auteurs et autrices invités, le roman d'espionnage et la thématique du roman noir et du journalisme avec des auteurs qui sont d'anciens journalistes et des ouvrages de non-fiction mis en avant", a dévoilé mardi devant la presse Hélène Fischbach, directrice d'un festival devenu incontournable au fil des années.

Le roman, donc, mais aussi la littérature jeunesse, le manga, la bande dessinée et le cinéma seront célébrés avec de nombreux invités prestigieux tels que l'auteur et illustrateur Joann Sfar, le mangaka japonais Takashi Morita ou le réalisateur Dominik Moll, grand vainqueur des Césars 2023 pour son film "La Nuit du 12" inspiré du roman "18.3, une année à la PJ" de Pauline Guéna.

Comme chaque année, ce festival essentiellement gratuit proposera de nombreux ateliers, tables rondes et conférences dans les musées, bibliothèques, librairies et cinémas de Lyon, mais aussi dans des lieux plus insolites tels que l'Ecole nationale de la police de Saint-Cyr-au-Mont-d'or, le service national de police scientifique d'Ecully ou des établissements pénitentiaires et hôpitaux de la région.

Au total, 125 auteurs de 18 nationalités répondront à l'appel sur trois jours, du 31 mars au 2 avril.

Et comme l'année dernière, Franck Thilliez et Michel Bussi, qui font partie des auteurs les plus lus en France, animeront plusieurs rencontres, avec le renfort de leurs compatriotes tout aussi populaires Bernard Minier et Christian Jacq.

Côté international, l'Espagne, où le genre est en plein essor depuis les années 2000, sera fortement représentée avec des auteurs réputés tels que Javier Cercas ("Les Soldats de Salamine"), Victor del Arbol ("Toutes les vagues de l'océan") ou Alicia Gimenez-Bartlett. Ils seront rejoints par de brillants représentants de la nouvelle vague tels que Javier Castillo ("La petite fille sous la neige") ou Santiago Diaz.

Plusieurs pointures internationales seront également présentes, comme les Américains William Boyle, Elisabeth George et Jake Adelstein - auteur du best-seller "Tokyo Vice" -, le prolifique britannique R.J. Ellory, le Suédois David Lagercrantz, qui a repris la saga "Millenium", l'Allemand Volker Kutscher qui a inspiré la série "Babylon Berlin", ou l'Israélien Dror Mishani.

Sans se fixer de véritable objectif, les organisateurs comptent sur une fréquentation en hausse, après trois éditions perturbées par le Covid puis la météo, espérant renouer avec les 100.000 participants de 2019.