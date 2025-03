Quais du polar à Lyon: James Ellroy à l'honneur

L'Américain James Ellroy sera à l'honneur de la 21e édition du festival Quais du polar, à Lyon, du 4 au 6 avril, "premier festival de polar en France et en Europe", qui a cette année choisi une thématique d'actualité : les frontières.

"Dans un monde où les divisions s'intensifient et où les murs s'érigent, la littérature se révèle être un pont. Elle nous permet de voyager, de comprendre, de ressentir. Elle rassemble là où les discours échouent", estime le festival militant qui a donc invité "des écrivains et écrivaines de tous horizons" pour les faire témoigner "de ces frontières qu'ils franchissent ou affrontent, qu'elles soient physiques ou symboliques".

James Ellroy, 77 ans, un des maîtres mondiaux du polar, participera notamment à une rencontre "Une heure avec...", et sera l'objet d'une conférence universitaire.

Il sera accompagné de ses compatriotes Attica Locke, Douglas Preston, Peter Swanson ainsi que de l'Islandais Arnaldur Indridason, du Sud-Africain Deon Meyer, de l'Anglaise Paula Hawkins, du Nigérian Leyle Adenle, du Canadien Lindwood Barclay, de l'Italien Carlo Lucarelli... parmi les plus de 125 invités de 17 nationalités différentes.

L'an dernier, plus de 100.000 festivaliers étaient venus rencontrer plus de 130 auteurs, faisant de l'événement vieux de plus de vingt ans "un rendez-vous unique où la littérature explore les limites des genres, des disciplines et des sociétés", selon les organisateurs.

De multiples événements, tous gratuits, seront organisés: 75 rencontres et conférences, des "coups de cœurs cinéma", des programmations musicales...

Onze prix littéraires seront par ailleurs décernés le vendredi 4 avril, dont celui du meilleur polar francophone où concourent Gwenaël Bulteau, Pascale Dietrich, Sébastien Gendron, Pauline Guéna, Joseph Incardona et Anne-Sophie Kalbfleisch.