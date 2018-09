Quand "The Blaze" électrise le clip

Des clips beaux et travaillés comme des court-métrages, un son entêtant qui bouleverse tout en donnant envie de danser, telle est la formule du duo électro "The Blaze", qui vient de sortir son premier album "Dancehall".

L'aventure "The Blaze" (l'incendie, en anglais) a démarré il y a deux ans avec une vidéo: dans un appartement la nuit, deux hommes fument, se mettent à chanter puis à danser sur des beats au spleen assumé et des paroles en anglais.

Le clip s'intitule "Virile" comme un pied de nez aux idées préconçues. Suivra le superbe "Territory", tourné en Algérie: un homme rentre au bled. Retrouvailles déchirantes, scènes de vie avec ses proches et ses amis jusqu'à une danse sur un toit d'immeuble quand la ville s'éteint...

Vue 15 millions de fois sur internet, la vidéo tape dans l'oeil de Romain Gavras, réalisateur de films et de clips (Justice, M.I.A), de Barry Jenkins (oscarisé pour "Moonlight") et des frères Safdie, figures du nouveau cinéma new-yorkais.

Après ces marques d'intérêt, le groupe a été invité au très branché festival de Coachella, en Californie, au printemps dernier.

Pour Guillaume et Jonathan Alric, les deux Français se cachant derrière "The Blaze" et cousins à la vie, les images sont aussi importantes que le son.

"Quand on a commencé à faire du son, des images nous venaient en tête", explique Jonathan, 29 ans, qui a fait une école de cinéma à Bruxelles. "Une musique peut nous inspirer. Après, il faut trouver le bon équilibre". Quitte à reprendre le montage de la vidéo ou retravailler les titres.

L'idée est de raconter des histoires et de créer des émotions pour les deux artistes dont les influences sont à chercher du côté du 7e art: Ken Loach, les Dardenne, Iñarritu et Kechiche, notamment son dernier opus "Mektoub, my love".

Et aussi, de "filmer des gens qu'on ne voit pas souvent", souligne Guillaume, 35 ans, qui a multiplié les projets dub électro après une école de photographie.

Des gens du voyage dans "Queens", une famille métissée pique-niquant dans "Heaven", de jeunes Algériens courant sur la plage dans "Territory", clip qui nécessita huit mois de travail... A chaque fois, l'émotion est au rendez-vous.

"En tournant en Algérie, on a touché sans le vouloir une partie de la jeunesse qui se voyait représentée. Mais on l'a fait naturellement", souligne Guillaume, réfutant toute visée politique. "L'Algérie servait cette histoire de mec déraciné. On a tous un bled. Pour nous, c'est chez notre grand-père".

Sur scène, les deux musiciens souhaitent transmettre cette même émotion, en projetant des images "collant à l'ambiance". Leur succès ayant déjà dépassé les frontières, ils s'apprêtent à engager une tournée nord-américaine qui débutera à Seattle le 22 octobre et se poursuivra jusqu'en novembre, avant plusieurs dates en Europe au printemps 2019