Quand Jean-Loup Dabadie racontait la genèse de trois chansons célèbres

Sa toute première chanson pour Reggiani, celle qui fut la plus longue à finaliser, celle qu'il a découverte par surprise à la radio... Jean-Loup Dabadie, parolier aux plus de 300 chansons, décédé dimanche à 81 ans, était revenu pour l'AFP sur quelques-unes de celles qui l'avaient le plus marqué, à l'occasion d'un triple-album rétrospective sorti en 2015.

"Ma place n'est normalement pas sur la jaquette d'un album et là, je me retrouve dessus... Pourvu que les gens ne croient pas que je me mets à chanter!", s'amusait l'Académicien de 76 ans au sujet de ce coffret regroupant 46 chansons et sketches écrits par le parolier, scénariste et dramaturge.

- "Le petit garçon": la première, pour Reggiani

"A cette époque (en 1967), j'avais écrit une pièce et j'écrivais des articles. Un jour, je reçois un coup de téléphone: +Bonjour, c'est Serge Reggiani, je vous appelle parce que je voudrais que vous m'écriviez une chanson+. Il voulait se lancer dans la chanson et faire de la scène. Mais on était vendredi soir et il voulait une nouvelle chanson pour le mardi suivant, où il devait commencer en première partie de Barbara à Bobino.

C'est la chanson que j'ai écrite le plus rapidement de ma vie. Comme j'avais une formation de dramaturge, je n'ai eu que le réflexe de me raccrocher à l'image que j'avais de ce grand acteur. J'ai écrit cette chanson en forme de scénario et j'ai toujours fait ça après dans ma vie. +Le petit garçon+, c'est l'histoire d'un homme qui vient d'être quitté par sa femme qui se retrouve seul avec son petit garçon.

Mais j'ai été tellement pressé par les événements que, à mon grand dam, certains vers ne riment pas! La musique a été composée le lendemain par Jacques Datin".

- "Femmes, je vous aime": casse-tête pour Julien Clerc

"Femmes, je vous aime" (1982), c'est la chanson qui m'a pris le plus de temps, parce que j'ai séché longtemps. Julien m'avait joué la mélodie juste avant les vacances d'été, dans un studio de Bagnolet, mais il n'avait pas vraiment l'intention de l'enregistrer. Je lui ai dit: +Mets-la quand même sur la cassette+.

Je pars en vacances, avec ma petite famille, et là, je sèche... Je sentais qu'il fallait trouver l'accroche sur une syllabe du refrain, et j'ai fini par entendre dans l'arrière-fond de ma tête le mot +Femmes+... J'ai ensuite cherché autour de ce mot, je voulais que la chanson soit un cri d'amour pour les femmes, pas seulement les belles brunes et les belles blondes, mais toutes les femmes, même celles qui ont un certain âge parce que ce sont nos mères ou moins que nous parce que ce sont nos filles. Mais en finissant la chanson, je me suis dit que jamais il ne l'accepterait parce qu'il redouterait de passer pour un Don Juan de bazar. En effet, pendant longtemps, il n'a pas voulu la chanter et c'est notre ami et éditeur Bertrand de Labbey qui lui a dit: +Enregistrez-là..."

- "Lettre à France": 'provoc' pour Michel Polnareff

Michel Polnareff était parti aux Etats-Unis dans les conditions que vous savez (il était en conflit avec le fisc après avoir été escroqué, ndlr), dans une hostilité vis-à-vis de la France, de son gouvernement. Il ne voulait plus entendre parler de la France. Il m'a fait parvenir deux musiques (en 1977), dont celle-ci, très nostalgique, très mélancolique, une musique merveilleuse. Je me dis qu'il va certainement rejeter ces paroles mais je décide de tenter cela: faire une déclaration d'amour à la France! Je lui envoie le texte et... aucune réaction. Silence radio. Et peu de temps après, deux mois peut-être, j'entends un dimanche soir à la radio une animatrice qui présente la nouvelle chanson de Michel Polnareff. Et j'entends alors ma chanson, intégralement, mot à mot. Pour autant, jusqu'à aujourd'hui, Michel et moi, nous n'avons jamais reparlé de cette chanson..."