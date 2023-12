Quand le rappeur Kaaris fend l'armure

"Un nouveau chapitre de ma vie": Kaaris fête les 10 ans de son disque "Or noir", tournant du rap francophone, et sort l'album "Day one", baptisé ainsi après le décès de sa mère, pilier de sa famille.

"J'ai vécu un drame cette année, la disparition de ma mère, membre très important de la famille, et c'est comme si c'était à nouveau un premier jour (day one en anglais)", expose d'emblée l'artiste quand l'AFP l'interroge sur ce titre anglais d'un disque français.

Cette mère seule (le père est décédé peu après la naissance de Kaaris) cumulait les boulots pour remplir le frigo à la fin des années 1980 quand la famille de huit enfants venue de Côte d'Ivoire s'est installée à Sevran (Seine-Saint-Denis).

"Ma mère nous protégeait, nous conseillait, elle semblait éternelle", poursuit le rappeur. Qui est devenu chef de famille ? "Ma grande sœur a repris le flambeau, on l'appelle tous, elle est de très bon conseil, y compris sur ma carrière".

Kaaris le 29 novembre 2023, à Paris AFP/Archives

Le rôle central des femmes fortes dans sa sphère privée éclaire le décalage avec le personnage que s'est créé Kaaris dans ce rap étiqueté hardcore, aux textes irrigués par la violence et les outrances.

"Souvent seul"

Récemment, Kaaris a été relaxé par le tribunal correctionnel d'Evry pour des faits de violences conjugales dont l'accusait son ex-compagne. Elle, a été condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour dégradations légères sur le véhicule de la conjointe actuelle du musicien.

Kaaris était déjà passé au tribunal à l'automne 2018 pour des faits ancrés dans les mémoires: une bagarre impliquant le rappeur et son ancien mentor-star, Booba, ainsi que leur entourage respectif. Le tout devant les caméras de surveillance de l'aéroport d'Orly en août 2018.

Résultat, 18 mois de prison avec sursis pour Booba et Kaaris. De l'histoire ancienne pour celui qui avait mis fin à la surenchère avec Booba après ce procès, en renonçant à un projet de combat entre les deux poids lourds du rap français sur un ring.

Le double discographique de Kaaris baigne en revanche toujours dans une ambiance plombée à la "Gomorra" (série télévisée sur des malfrats italiens), souvent citée dans "Day one", qui sort vendredi 15 décembre.

Mais le quadragénaire au torse de boxeur fend aussi l'armure avec le morceau "Le prix de la réussite". "C'est rare que je parle de moi dans mes titres, mais même si tu as réussi, tu es souvent seul. Tu ne sais pas qui est vraiment là pour toi", confie-t-il.

"Avec ma carrure"

Un versant mélancolique qu'il exploite peu. Le cinéma le cantonne d'ailleurs aux rôles de gros bras comme dans "Braqueurs" de Julien Leclercq ou "Bronx" d'Olivier Marchal.

"Avec ma carrure, normal qu'on ne pense pas à moi pour l'amoureux dans la prairie, mais je vais m'y mettre à fond pour être meilleur, attention Omar Sy, on arrive (rires)".

Dans le rap francophone, il joue en tout cas toujours les premiers rôles. Kaaris peut se permettre de convier sur "Day one", des signatures de toutes générations comme SCH, Hamza, Koba LaD et Kerchak.

Il se reconnaît notamment dans Kerchak, nouveau venu qui déboule cagoulé dans le rap francophone avec la jersey, tempo accéléré venu comme son nom l'indique du New Jersey aux USA. Kaaris s'était fait un nom il y a dix ans avec la drill, courant sombre venu de Chicago, injectée sur "Or noir".

Kaaris fêtera d'ailleurs, avec un léger décalage, les dix ans d'exploitation du filon d'"Or noir" avec deux dates à Bercy (Accor Arena) à Paris en février.