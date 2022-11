Quatre finalistes, dont deux femmes pour le Goncourt des lycéens

Quatre auteurs, dont deux femmes, restaient en lice lundi pour le Goncourt des lycéens 2022 qui sera décerné jeudi à Rennes, en clôture de la saison des prix littéraires, ont annoncé les organisateurs.

"Après plus de deux mois de lectures assidues des 15 romans en lice, issus de la première sélection de l'Académie Goncourt, les lycéens délégués de chaque région ont délibéré à huis clos. Il en ressort une liste de 4 romans finalistes", ont indiqué les organisateurs du Goncourt dans un communiqué de presse.

Parmi les finalistes figure Pascale Robert-Diard, auteure de "La petite menteuse" (éd. L'iconoclaste) qui avait été retenu dans la sélection du Grand Prix du roman de l'Académie française.

Les lycéens ont également retenu le roman de Nathan Devers "Les liens artificiels" (éd. Albin Michel), "Sa préférée"(éd. Sabine Wespieser) de Sarah Jollien-Fardel et "Beyrouth-sur-Seine" de Sabyl Ghoussoub (éd. Stock).

Les délibérations régionales du Prix Goncourt des Lycéens, créé et organisé par la Fnac et le ministère de l'Éducation nationale, se sont déroulées cette année dans six villes (Lyon, Metz, Nantes, Nîmes, Paris et Rennes).

Petit frère du Goncourt, le Goncourt des lycéens permet chaque année à quelque 2.000 lycéens de découvrir la littérature contemporaine et de susciter chez les élèves le goût de la lecture.

Pour ce prix, les lycéens planchent sur la même sélection que celle de son aîné.

Douze lycéens délégués désignés pendant les délibérations régionales de lundi se retrouveront jeudi à Rennes, berceau du prix, pour la délibération nationale.

Ils annonceront le lauréat à 13H00 depuis l'Hôtel de Ville de Rennes. La remise du prix aura lieu à Paris, à 19H00 le même jour, au ministère de l'Éducation nationale.

Les quatre romans finalistes (par ordre alphabétique):

- Nathan Devers, "Les liens artificiels" (éd. Albin Michel)

- Pascale Robert-Diard, "La petite menteuse" (éd. L'iconoclaste);

- Sabyl Ghoussoub, "Beyrouth-sur-Seine" (éd. Stock);

- Sarah Jollien-Fardel, "Sa préférée" (éd. Sabine Wespieser);

Prescripteur en termes de ventes, le Prix Goncourt des Lycéens avait été attribué en 2021 à Clara Dupont-Monod pour "S'adapter" (éd. Stock), un roman sur le handicap.

